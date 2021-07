Amichevoli, Inter sgambata e goleada contro la Pergolettese: Satriano ancora in luce, torna Lukaku

AMICHEVOLI

Ad Appiano Gentile la squadra di Inzaghi ha provato le indicazioni del tecnico nonostante il maltempo

Otto reti nella sgambata contro la Pergolettese ad Appiano Gentile per chiudere la settimana di lavoro e dimenticare la rinuncia alla Florida Cup. L'Inter di Simone Inzaghi prosegue nella preparazione al campionato e in vista del debutto contro il Genoa ha battuto 8-0 i gialloblù. In attesa del rientro di Lukaku dalle vacanze, ancora in evidenza il giovane attaccante Satriano autore di una doppietta come Darmian. In rete anche Gagliardini, Pinamonti e Nunziatini. inter.it

La nuova settimana di lavoro inizierà con un ritorno molto atteso, quello di Romelu Lukaku che sui propri social ha annunciato il rientro in Italia dalla Florida: "Tempo di tornare a casa". Con il belga in attacco e in attesa dei campioni come Barella e Lautaro Martinez, l'avvicinamento al campionato entra nel vivo.