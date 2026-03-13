Lussemburgo, ct licenziato per molestie sessuali alle giocatrici

13 Mar 2026 - 12:58
© afp

Era in carica dal 2020. Giovedì scorso, la Federazione calcistica lussemburghese (FLF) ha annunciato il licenziamento dell'allenatore della nazionale femminile, Daniel Santos, a causa di "gravi irregolarità portate alla sua attenzione".

Il lussemburghese di 44 anni, che ha ricoperto il ruolo di vice allenatore delle squadre giovanili tra il 2019 e il 2020, lascia quindi il suo incarico con effetto immediato. Secondo quanto riportato, sono state presentate diverse denunce contro l'allenatore. Queste denunce "segnalano messaggi inappropriati inviati ad alcune giocatrici della squadra", ha scritto la FLF in un comunicato. "Questo comportamento, verificatosi nel contesto di un rapporto di autorità e responsabilità, è contrario ai valori etici e al quadro di rispetto richiesto dalla FLF", ha proseguito. La Federazione dichiara di aver agito "senza indugio per proteggere i giocatori coinvolti e salvaguardare l'integrità dell'ambiente sportivo". "Le testimonianze raccolte e la chiara perdita di fiducia espressa dai giocatori hanno reso impossibile qualsiasi collaborazione", sostiene, giustificando il licenziamento.

lussemburgo
presunte molestie
molestie sessuali
messaggi
ct
calcio femminile

