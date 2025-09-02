Akanji: "Inter scelta facile, è il più grande club d'Italia. Spero di vincere la Champions"

Prime parole da nuovo calciatore dell'Inter per Manuel Akanji, prelevato dal Manchester City proprio nell'ultimo giorno di calciomercato. "Per me l'Inter è il più grande club d'Italia e uno dei più grandi al mondo e l'ha dimostrato in questi anni - ha detto il difensore svizzero a Inter TV -. È stato davvero facile per me scegliere questo Club". L'ultimo arrivato non si pone limiti e sogna in grande: "L'Inter ha dimostrato di essere in grado di raggiungere finali importanti, spero riusciremo a raggiungere di nuovo la finale e vincerla questa volta. Ci siamo già sfidati in una finale, due anni fa e questa volta spero che la vinca l'Inter".