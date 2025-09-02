Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ULTIMO COLPO

Akanji: "Inter scelta facile, è il più grande club d'Italia. Spero di vincere la Champions"

Le prime parole dello svizzero a Inter TV: "Posso ricoprire tutti i ruoli in difesa"

02 Set 2025 - 11:30

Prime parole da nuovo calciatore dell'Inter per Manuel Akanji, prelevato dal Manchester City proprio nell'ultimo giorno di calciomercato. "Per me l'Inter è il più grande club d'Italia e uno dei più grandi al mondo e l'ha dimostrato in questi anni - ha detto il difensore svizzero a Inter TV -. È stato davvero facile per me scegliere questo Club". L'ultimo arrivato non si pone limiti e sogna in grande: "L'Inter ha dimostrato di essere in grado di raggiungere finali importanti, spero riusciremo a raggiungere di nuovo la finale e vincerla questa volta. Ci siamo già sfidati in una finale, due anni fa e questa volta spero che la vinca l'Inter".

L'INTERVISTA A INTER TV
Benvenuto all’Inter, Manuel. Che cosa ti ha spinto a scegliere questo Club e che cosa rappresenta questo passo nella tua carriera?
"Per me l'Inter è il più grande Club d'Italia e uno dei più grandi al mondo e l'ha dimostrato in questi anni. È stato davvero facile per me scegliere questo Club"

Sei un difensore molto versatile, giochi sia da centrale che da braccetto nella difesa a 3: sono queste le qualità che porti qui all’Inter? "Posso giocare in tutte le posizioni della difesa a tre, ho giocato anche al centro nella nazionale svizzera. Posso giocare in differenti posizioni, ma ovviamente è l'allenatore che deciderà dove impiegarmi".

Hai molta esperienza a livello internazionale, che cosa ti aspetti da questo nuovo capitolo?
"L'Inter ha dimostrato di essere in grado di raggiungere finali importanti, spero riusciremo a raggiungere di nuovo la finale e vincerla questa volta. Ci siamo già sfidati in una finale, due anni fa, e questa volta spero che la vinca l'Inter".

Che cosa ne pensi del campionato italiano, come adatterai il tuo stile di gioco alla Serie A e alle richieste di Cristian Chivu?
"Sarà diverso dalla Premier League, anche la Bundesliga era differente. Ho guardato tante partite della Serie A, conosco le squadre che ci giocano. Mi piace molto questo campionato, è un altro motivo per il quale sono qui, non vedo l'ora di conoscere l'allenatore e il modo in cui giochiamo".

Hai giocato in nazionale con Yann Sommer: hai parlato con lui prima di prendere questa decisione?
"Mi ha scritto un messaggio, ma ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di amici e della mia famiglia. Yann mi ha offerto il suo aiuto per questi primi giorni qui, non vedo l'ora di incontrare anche lui".

C’è un messaggio che vorresti lasciare ai tuoi nuovi tifosi?
"Sono molto impaziente di conoscere i tifosi dell'Inter a San Siro, nella prima partita casalinga che giocheremo: aspetto quel momento".

Leggi anche

Dalla panchina di Pavard all'occasione City: perché l'Inter si è "smentita" con Akanji

akanji
inter

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:18
SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

02:28
DICH SILVIO BALDINI ITALIA UNDER 21 DICHok

U21, Baldini: "Obiettivo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"

01:59
MCH ALLENAMENTO UNDER 21 1/9 MCH

L'Under21 suda agli ordini di Baldini

02:15
MCH ALLENAMENTO ITALIA DI GATTUSO MCH

Le immagini dall'allenamento dell'Italia di Gattuso

01:20
MCH AKANJI A MILANO MCH

Inter, l'arrivo di Akanji a Milano

02:00
SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

02:30
SRV RULLO LA NUOVA SERIE A (MUSICATO) 1/9

Ecco la nuova Serie A! Sogni e scommesse dopo il Calciomercato

01:33
SRV RULLO IL MERCATO DELLE ALTRE 1/9 SRV

Zaniolo, Vardy, Albiol e Belotti: le sorprese dell'ultimo giorno di mercato

01:59
SRV RULLO JUVE, CHE COLPI! (MUSICATO) 1/9 SRV

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

02:06
SRV RULLO ITALIA, PARLA GATTUSO 1/9 SRV

Italia, Gattuso pronto per l'esordio: "Sono carico a molla"

01:00
SRV RULLO IL MERCATO DEL MILAN 1/9 SRV

Mercato Milan: botto Rabiot, resta Gimenez, sorpresa odogu

02:00
SRV RULLO TANGO CAPITALE (MUSICATO) 1/9 SRV

Tango Capitale: sogni argentini per Roma e Lazio

01:00
SRV RULLO IL MERCATO DELL'INTER 1/9 SRV

Mercato Inter: Akanji colpo scudetto, via Pavard

01:42
SRV RULLO DONNARUMMA AL CITY (MUSICATO) 1/9

Svolta Donnarumma: il futuro si chiama Guardiola

02:11
Rullo Napoli ok ok

Napoli, ecco il segreto di Conte per sognare il Bis scudetto

02:18
SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

I più visti di Inter

Inter, tre anni dopo ecco Akanji: il no al Milan solo qualche giorno fa

Chivu

Chivu: "Fatto patto coi giocatori, meritocrazia e mentalità i miei principi. Calha torna con grandi motivazioni"

Davis e Atta rimontano l'Inter: Dumfries non basta, colpo grosso dell'Udinese

Chivu

Chivu: "Siamo un cantiere aperto, c'è da lavorare sodo"

Inter sottoritmo: Calha e Sucic leggeri, esterni timidi e la ThuLa non sfonda

Inter, l'ex presidente Moratti migliora dalla polmonite: è stato estubato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:11
Openda: "Quando ho saputo della Juve non ho dormito. Non vedo l'ora di esordire"
10:39
Milan, Odogu: "Ancora non riesco a rendermi conto di cosa sia successo nelle ultime 24 ore"
09:28
Ravanelli: "Mi piace la combattività di Pio Esposito, mi rivedo in lui"
23:23
Nazionale: allenamento a ranghi ridotti, Tonali in gruppo
22:22
Questore Pisa: "Cori fascisti? Informeremo la procura"