Inter, l'agente di Lautaro Martinez: "Qui è felicissimo, non pensa a cosa potrà accadere"

Le parole di Camaño: "Inzaghi ha fatto un gran lavoro, si merita gli elogi ricevuti"

Alejandro Camaño torna a parlare di Lautaro Martinez, del suo presente e del suo futuro: "Cosa dice dell'Inter? È felicissimo - le parole dell'agente del bomber nerazzurro ad As -. L'unica cosa che mi dice è: 'Mi sento molto bene, mi sento molto bene'. L'Inter è una squadra per cui paghi volentieri per vederla allo stadio o in tv. Ha un gioco definito, moderno, con un'identità chiarissima e una rosa completa. Inzaghi ha fatto un gran lavoro, si merita tutti gli elogi di questi mesi".

Si è poi parlato del mancato trasferimento di Lautaro all'Atletico Madrid, nel 2018. Era praticamente tutto fatto, prima del blitz di Ausilio che lo soffiò ai Colchoneros: "Io all'epoca non c'ero, ma oggi posso dire che nella sua testa c'è solo l'Inter. Ha altri due anni di contratto, è molto coinvolto, è il capitano. Non pensa a quello che è accaduto, né a quello che potrà accadere. Non mi ha mai parlato di queste cose ed è un orgoglio rappresentare una persona con i suoi valori".

Camaño si è poi soffermato sulle qualità del suo assistito: "Lautaro è sempre stato abile nel calciare a rete, ma oggi contribuisce anche al gioco. Fornisce assist, inserimenti, tranquillità nel contesto di una squadra con un'identità che funziona molto bene. La sua evoluzione è coincisa con quella dell'Inter. Con l'arrivo di Inzaghi, hanno migliorato molto il proprio gioco. Lautaro è maturato al fianco dei campioni che ci sono nella rosa, ma anche in nazionale. La cosa bella è che ha 26 anni, non è ancora arrivato alla fase clou della carriera".

Infine un pensiero sulla finale persa col Manchester City: "A Napoli cantano: 'Ho visto Maradona'. Io invece ho visto l'Inter. Hanno giocato una finale impressionante, potevano diventare campioni d'Europa. Questo è un orgoglio, però non credo che i giocatori siano sorpresi: nel club sono certi di disputare ogni torneo per vincerlo".