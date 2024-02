Inter, Thuram: "Serve serietà, Inzaghi sempre sincero. Lautaro un top mondiale"

VERSO INTER-ATLETICO MADRID

L'attaccante nerazzurro pronto a ripetersi anche in Champions contro Simeone: "Attenti alle loro ripartenze"

© Getty Images Un gol anche contro la Salernitana, il solito contributo prezioso allo sviluppo della manovra, un ruolo da leader che si sta progressivamente conquistando con prestazioni impeccabili accompagnate da una costante crescita "caratteriale". Anche contro l'Atletico Madrid, nell'andata degli ottavi di finale di Champions, Simone Inzaghi confida nella capacità di Marcus Thuram di essere sempre puntuale nei grandi appuntamenti.

LA CONFERENZA STAMPA

Hai detto che dormi tanto: anche prima di queste partite?

"Certo, ci aspetta una bella gara e molto importante. Credo sia fondamentale riposarsi"

Siete in una condizione eccezionale e l'Inter gioca come pochi club in Europa. Avete questa consapevolezza?

"Noi pensiamo alla nostra situazione, non all'Atletico. Dobbiamo essere molto seri, concentrati e disputare una bella partita in casa nostra. Da quando sono qui ho imparato molto, speriamo che la stagione continui così"

Griezmann sarà avversario per una sera: come può creare problemi la sua posizione?

"È un giocatore incredibile, dobbiamo fronteggiarlo da squadra. Vediamo cosa farà domani. Loro difendono bene ma sanno anche palleggiare. Serve avere grande intenzione alle loro ripartenze"

Sei molto scherzoso qui, soprattutto con i compagni: questo tuo atteggiamento dipende dall'ambiente o sei proprio così?

"Sono sempre stato così, non sono diventato pazzo in sei mesi. Siamo molto amici fuori dal campo, è bello aver trovato una squadra così"

Com'è giocare al fianco di Lautaro?

"Lautaro è il migliore attaccante al mondo, è molto facile giocare al suo fianco. Proviamo a cercarci sempre, ognuno conosce bene le caratteristiche dell'altro"

Cosa pensi di Alexis Sanchez e della concorrenza davanti?

"Alexis ha avuto una carriera importante, è un grande campione come dice spesso lui (ride, ndr). Da lui imparo tanto. Mkhitaryan? Lui è incredibile, proviamo a cercarci spesso sul campo"

Come si sta integrando Buchanan?

Direi bene, è molto veloce e capace di saltare l'uomo. Siamo felici di averlo con noi"

Quale è una qualità di Inzaghi?

"Con noi è sempre molto franco, non aspetta tre giorni per dirci quello che pensa. Io devo migliorare in tanti aspetti, c'è tanto da fare. Anche nell'attaccare la profondità e la porta".