ADDIO MAZZOLA

Addio Mazzola, Marotta: "Sandro era l'Inter, ne custodiremo il ricordo" | Zanetti: "Gli devo tanto"

Il presidente e il vicepresidente (ed ex capitano) nerazzurri ricordano la stella della Grande Inter

19 Set 2026 - 11:27
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"Oggi se ne va un altro pezzo di leggenda nerazzurra". Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ricorda così Sandro Mazzola, scomparso a 83 anni, stella della Grande Inter. "Sandro era l'Inter, qui è entrato da ragazzo e qui ha scelto di restare per sempre: una sola maglia, diciassette stagioni, una vita intera - le sue parole rilasciate all'Ansa - Con la Grande Inter di Herrera ha scritto pagine che nessuno cancellerà. Oggi il nostro dovere è custodirne il ricordo, perché un club è grande quanto la sua memoria. E quella di Sandro resterà con noi, per sempre".

Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter e attuale vicepresidente, ha dedicato a Mazzola un pensiero attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Sei stato e resterai per sempre una leggenda. Un signore, un riferimento, un fuoriclasse in campo e nella vita. Un simbolo dell'Inter e del calcio italiano nel mondo, da generazioni e per sempre. Ti devo tanto, Sandro. Sei stato tra le figure più importanti per me, quando da ragazzino in Argentina sognavo l'Inter: sei stato tra chi mi ha portato a Milano, un regalo di cui non smetterò mai di esserti grato. Riposa in pace, Sandro".

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