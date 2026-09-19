La Figc: "Minuto di silenzio in tutti i match del weekend per ricordare Mazzola"

19 Set 2026 - 10:21
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Il presidente Giovanni Malagò e la FIGC si uniscono al cordoglio dei familiari di Sandro Mazzola, uno dei campioni più amati del nostro calcio scomparso nella notte all’età di 83 anni. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana. Bandiere a mezz’asta nella sede della FIGC a Roma e al Centro Tecnico Federale di Coverciano". Questo il cordoglio della Figc per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio italiano.

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