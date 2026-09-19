Sandro Mazzola, le migliori citazioni: "L'Inter mi ha salvato", il "mona" di Rocco e il retroscena di Meazza

Rivalità con Rivera

"Aveva un difetto grosso, la maglia, ma come giocatore… come te la dava lui pochi, No lasciamo stare: brutta maglia, tutto quello che vuoi, ma… Bulgarelli lo chiamava il Fighetta. Ma come dava la palla lui... Lui pallone d’oro e io no? Non lo vinsi perché non ebbi il voto dell’italiano: una cosa solo da italiani questa, e va beh… Arrivai secondo mi pare, ma non mi è dispiaciuto. Solo che prima della votazione mi dissero: “Non c’è problema, hai vinto tu”. E invece no” (Inter Channel, 2016)

"Io e Gianni eravamo compatibili. Non ci pestavamo i piedi. Chi lo diceva non sapeva di calcio. Il nostro dualismo faceva discutere i tifosi e vendere i giornali, ma coprivamo due fasce del campo differenti. Avremmo dovuto giocare di più insieme. Chissà quante vittorie ci siamo persi. E anche la Nazionale" (Corriere della Sera, 2023)