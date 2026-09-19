La Uefa: "Addolorati per la scomparsa di Sandro Mazzola"

"A nome della comunità calcistica europea, siamo profondamente addolorati per la scomparsa della leggenda di Inter e Italia Sandro Mazzola, all'età di 83 anni. Mazzola ha vinto quattro titoli di lega, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali con l'Inter, oltre a vincere gli Europei 1968 con l'Italia. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, gli amici e i suoi ex colleghi in questo momento difficile". Così, sui propri canali social, la Uefa ha reso omaggio alla bandiera dell'Inter scomparsa all'età di 83 anni.