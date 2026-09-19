Meloni: "Mazzola una delle figure più amate del calcio italiano"

19 Set 2026 - 10:04
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

Con la scomparsa di Sandro Mazzola, perdiamo un grande campione e una delle figure più amate nella storia del calcio italiano. Leggenda dell’Inter e degli Azzurri campioni d’Europa nel 1968, ha fatto gioire e appassionare generazioni di italiani, lasciando un segno indelebile nella nostra Nazione. La sua eredità sportiva si aggiunge a quella del padre Valentino, capitano del Grande Torino e scomparso nella tragedia di Superga. Alla sua famiglia, a tutti i suoi affetti e ai tifosi, le mie più sentite condoglianze.

Ultimi video

01:42
Ecco l'Italia di Mancini

Ecco l'Italia di Mancini: oggi i convocati

03:23

Il Mazzola pensiero: "Vorrei essere ricordato come bravo quasi quanto mio padre"

00:47
Sorpresa per Zoma, neo convocato con l'Italia

Sorpresa per Zoma, neo convocato con l'Italia

01:53

Sempre e per sempre: addio a Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale

01:11
CLIP MANCINI CONVOCAZIONI 18/9 DICH

Mancini, ecco l'elenco dei 34 convocati dalla sua viva voce

01:21
DICH GASPERINI PRE ROMA - INTER 18/9 DICH

Roma-Inter, Gasp: "Non sono l'unico a perdere sempre contro di loro..."

00:44
DICH VANOLI PRE NAPOLI 18/9 DICH

Fiorentina, Vanoli: "Col Napoli bella sfida da giocare senza paura"

02:33
Gasperini e Chivu, mondi a confronto: chi vince la sfida?

Gasperini e Chivu, mondi a confronto: chi vince la sfida?

03:40
Gasperini, la difesa per l'Inter è un enigma: ecco chi è favorito

Gasperini, la difesa per l'Inter è un enigma: ecco chi è favorito

02:42
Juventus-NEC è stata la partita della svolta bianconera?

Juventus-NEC è stata la partita della svolta bianconera?

01:48
I dilemmi di Chivu per la super sfida contro la Roma: "Un dubbio grande e uno piccolo"

I dilemmi di Chivu per la super sfida contro la Roma: "Un dubbio grande e uno piccolo"

01:34
Bologna, ecco Palladino

Bologna, ecco Palladino: "Qui per un progetto"

01:57
La Liga torna su Mediaset

La Liga torna su Mediaset: domenica Atletico-Real

02:44
Il Fenomeno fa 50!

Ronaldo il Fenomeno compie 50 anni "tra leggenda e poesia"

01:47
DICH GATTUSO PRE VENEZIA - LAZIO 18/9 DICH

Gattuso: "Contro il Venezia voglio una Lazio col veleno e senza presunzione"

01:42
Ecco l'Italia di Mancini

Ecco l'Italia di Mancini: oggi i convocati

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

PER SITO RISSA CON ESPULSIONE BENNACER SRV

Follia Bennacer: espulsione dopo una rissa all'esordio in Qatar

DICH SPALLETTI POST NEC DICH

Spalletti: "Bella risposta alla gara persa col Sassuolo"

Inter, Calhanoglu rischia

Inter, Calhanoglu rischia

Ultimissime Milan: confronto Cardinale-Amorim, scenario caldo

DICH RUI COSTA POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Rui Costa: "Amorim? Normale essere nel mirino se non vinci, ma le sue qualità usciranno"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:55
La Uefa: "Addolorati per la scomparsa di Sandro Mazzola"
10:21
La Figc: "Minuto di silenzio in tutti i match del weekend per ricordare Mazzola"
10:04
Meloni: "Mazzola una delle figure più amate del calcio italiano"
10:01
Lega Serie A, Simonelli: "Mazzola ha lasciato un segno indelebile"
09:48
Malagò ricorda Mazzola: "Addio a una bandiera, un capitano, un campione"