L'Inter cambia le regole della Serie A: la difesa è da metà classifica ma per Chivu non è un problema

L'Inter nelle prime 4 partite di campionato ha subito 6 gol e soltanto una volta ha chiuso la partita con la porta inviolata. Numeri che ne fanno la dodicesima difesa del campionato. Un anno fa la situazione non era molto diversa, anzi. I nerazzurri allo stesso punto della stagione avevano incassato un gol in più e, soprattutto, avevano la metà dei punti. Una situazione di classifica e di campo che aveva spinto a riflessioni sulle reali possibilità di titolo dei nerazzurri soprattutto alla luce di un dato: negli ultimi 20 anni per 18 volte il tricolore era andato alla miglior difesa. Chivu e la sua Inter nella passata stagione hanno dimostrato che il nostro calcio sta cambiando anche sotto questo aspetto: i nerazzurri nel 25/26 si sono laureati campioni con il miglior attacco e la quinta difesa.