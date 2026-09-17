Inter, John Stones salta la Roma: risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra

Inter, sei rimonte dall'arrivo di Chivu: tutti i ribaltoni dei nerazzurri nel 2026
© Getty Images | Inter-Pisa 6-2, 23 gennaio 2026
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Dopo Hakan Calhanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Cristian Chivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese (al 62' era stato sostituito da Pavard) e gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.
L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre, dopo la sosta per le nazionali, anche se il comunicato ufficiale nerazzurro specifica che le condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni quindi, a seconda dell'evoluzione del risentimento (che comunque ha escluso la temuta lesione) nel corso delle prossime ore, non è escluso uno stop più lungo. Dopo il Parma l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna, il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina.
"John Stones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".
© Getty Images | Inter-Pisa 6-2, 23 gennaio 2026
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