Inter, John Stones salta la Roma: risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra

Dopo Hakan Calhanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Cristian Chivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese (al 62' era stato sostituito da Pavard) e gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.