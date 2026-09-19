Marotta su Mazzola: "Se ne va un pezzo di storia dell'Inter, custodiremo il suo ricordo"

"Oggi se ne va un altro pezzo di leggenda nerazzurra". Beppe Marotta affida all'ANSA la testimonianza della sua tristezza per l'addio a Mazzola. "Sandro era l'Inter - spiega il presidente e ad dell'Inter -, qui è entrato da ragazzo e qui ha scelto di restare per sempre: una sola maglia, diciassette stagioni, una vita intera. Con la Grande Inter di Herrera ha scritto pagine che nessuno cancellerà. Oggi il nostro dovere è custodirne il ricordo, perché un club è grande quanto la sua memoria. E quella di Sandro resterà con noi, per sempre".