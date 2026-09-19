Abodi: "Ciao Sandro, hai terminato e vinto la partita della vita"

Così in un post su X il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, ricorda Sandro Mazzola, scomparso all'età di 83 anni. "Una vita vissuta nel calcio, con il peso e l'orgoglio di un cognome importante, che Sandro ha saputo trasformare in una storia tutta sua, fatta di talento, passione e semplicità. Adesso facciamo nostro il suo sogno, di vederlo mano nella mano con suo padre Valentino, e un pensiero preso dalla sua ultima intervista, dedicate agli adulti del suo e nostro amato calcio: date le opportunità che furono date a me da ragazzo. Ciao Sandro, grazie per tutto quello che hai rappresentato e rappresenti. Un pensiero commosso alla tua famiglia e a chi continua a volerti bene", conclude Abodi.