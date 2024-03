Inter, Acerbi rischia una maxi-squalifica per le accuse di razzismo di Juan Jesus

inter

Se fosse accertata la frase detta da Acerbi a Juan Jesus ("Mi ha detto n...o"), il difensore rischierebbe una squalifica di 10 giornate. O peggio

Le gravi accuse lanciate da Juan Jesus a Francesco Acerbi (che durante Inter-Napoli si è rivolto così all'arbitro La Penna "mi ha detto n...o") rischiano di costare una lunga squalifica al difensore nerazzurro. Nonostante le parole distensive del brasiliano a fine partita, che ha accettato le scuse di Acerbi, la giustizia sportiva cercherà di fare luce su quanto accaduto in campo per poi prendere eventuali provvedimenti.

Le accuse di Juan Jesus dovranno ovviamente essere provate ma, nel caso questo accadesse, l'offesa di Acerbi violerebbe il comma 1 dell'articolo 28 di Codice di Giustizia Sportiva che recita: "costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, 32 lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori".

Il comma successivo chiarisce anche le sanzioni per la violazioni dell'articolo: "il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00".

Tra l'altro proprio durante la 29.a giornata, quella terminata ieri, la Serie A aveva promosso su tutti i campi il messaggio “Keep Racism Out. Together. Everywhere”, messaggio in occasione della "XX Settimana di Azione contro il razzismo".

In tutto questo Acerbi potrebbe anche avere problemi con la Nazionale perché è chiaro che, se le accuse fossero provate, la Federcalcio potrebbe anche decidere di fare marcia indietro rispetto alle convocazioni di Spalletti per le amichevoli contro Venezuela (21 marzo) ed Ecuador (24 marzo).

