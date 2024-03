Inter-Napoli, Juan Jesus all'arbitro: "Acerbi ha detto: negro". Poi accetta le scuse

il caso

Il difensore del Napoli protesta con La Penna ma a fine partita perdona Acerbi: "Si è scusato, quello che succede in campo resta in campo"

© Da video Caso di offese razziste durante Inter-Napoli: a un quarto d'ora dall'inizio della ripresa, litigio in campo tra Juan Jesus e Francesco Acerbi. Le telecamere poi inquadrano il difensore brasiliano protestare con l'arbitro La Penna: "Mi ha detto 'sei un negro' e a me questo non va bene (indicando Acerbi, ndr). Questo non va bene". Poi il difensore nerazzurro si è scusato e il caso si è chiuso lì come confermato dallo stesso Juan Jesus a fine partita.

"Cosa è successo con Acerbi? Quello che succede in campo resta in campo, lui è andato un po' oltre con le parole ma è un bravo ragazzo, ha chiesto scusa ed è tutto ok. Ci siamo abbracciati, dentro al campo ci sta di tutto, si è scusato e spero non accada più, è un ragazzo intelligente" le parole di Juan Jesus a Dazn a fine partita.

Anche Dimarco ha detto la sua: "Sono adulti. L'ha detto anche Juan Jesus, si sono chiariti in campo e quindi non c'è alcun problema".

Vedi anche Serie A Serie A, Inter-Napoli 1-1: Calzona frena la corsa di Inzaghi