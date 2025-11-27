Inter, buone notizie per Chivu: Mkhitaryan in gruppo. Migliora anche Dumfries

Nonostante la settimana complicata, il tecnico nerazzurro può sorridere visto che dall'infermeria arrivano buone notizie. La più bella è sicuramente quella che riguarda Henrikh Mkhitaryan. L'armeno si era infortunato lo scorso 25 ottobre a Napoli nell'azione che portò al rigore poi segnato da Kevin De Bruyne e infortunatosi a sua volta. L'ex Roma oggi è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà valutato tra venerdì e sabato per capire se potrà essere convocato per la gara dell'Arena Garibaldi. Lo staff medico dell'Inter procederà sicuramente con cautela vista l'importanza del centrocampista e i prossimi impegni che attendono i nerazzurri. Dopo il Pisa, infatti, ci saranno il Venezia in Coppa Italia, il Como in campionato e il Liverpool in Champions League.