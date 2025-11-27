Inter, buone notizie per Chivu: Mkhitaryan in gruppo. Migliora anche Dumfries

L'armeno sarà valutato tra venerdì e sabato, mentre l'olandese potrebbe rientrare prima o dopo il Liverpooldi Redazione
Dopo la sconfitta rimediata nei minuti finali contro l'Atletico Madrid in Champions League, l'Inter è tornata a lavorare ad Appiano Gentile per preparare la trasferta di domenica pomeriggio contro il Pisa. La squadra di Chivu dovrà archiviare al più presto anche la batosta del derby di domenica scorsa per riprendere la corsa verso la vetta del campionato che, al momento, dista tre punti.
Nonostante la settimana complicata, il tecnico nerazzurro può sorridere visto che dall'infermeria arrivano buone notizie. La più bella è sicuramente quella che riguarda Henrikh Mkhitaryan. L'armeno si era infortunato lo scorso 25 ottobre a Napoli nell'azione che portò al rigore poi segnato da Kevin De Bruyne e infortunatosi a sua volta. L'ex Roma oggi è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà valutato tra venerdì e sabato per capire se potrà essere convocato per la gara dell'Arena Garibaldi. Lo staff medico dell'Inter procederà sicuramente con cautela vista l'importanza del centrocampista e i prossimi impegni che attendono i nerazzurri. Dopo il Pisa, infatti, ci saranno il Venezia in Coppa Italia, il Como in campionato e il Liverpool in Champions League.
Piotr Zielinski e Yann Bisseck saranno invece regolarmente a disposizione di Chivu: i due non hanno riscontrato alcun problema fisico dopo la trasferta di Madrid e oggi si sono allenati con il resto della squadra. Migliorano anche le condizioni di Denzel Dumfries: l'olandese sarà monitorato per stabilire se il rientro potrà avvenire tra le sfide con Como e Liverpool o tra Liverpool e Genoa.
Lato Pisa, bisogna sottolineare l'assenza dell'ex Cuadrado. Gilardino deve rinunciare ancora una volta al colombiano, alle prese con una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro rimediata nell'ultimo allenamento prima della partita contro il Sassuolo nell'ultima giornata. Dopo aver lasciato la Juventus nel 2023, il Panita ha trascorso una stagione all'Inter vincendo una Supercoppa Italiana e lo scudetto della seconda stella.