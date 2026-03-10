Champions League: le formazioni ufficiali di Atalanta-Bayern Monaco
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Bayern Monaco, andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma alle 21 alla New Balance Arena di Bergamo. Atalanta (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Sulemana, De Roon, Pasalic, Zalewski; Krstovic, Scamacca. All.: Palladino. Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Jackson. All.: Kompany.