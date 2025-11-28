Mondiale per club 2029: l'Inter è prima nel ranking europeo, indietro le altre italiane

Al Mondiale per club del 2029 mancano ancora poco meno di quattro anni, ma intanto la classifica per definire le squadre qualificate si sta aggiornando. E oggi, per quanto riguarda le formazioni europee, davanti a tutti c'è l'Inter. I nerazzurri sono al primo posto con 63 punti, quattro in più dell'Arsenal, oggi leader nel girone di Champions League, e cinque in più del Psg, che però è qualificata di diritto avendo vinto la coppa lo scorso 31 maggio a Monaco. Nella Top 10 ci sono nell'ordine Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid e Aston Villa. Male, per ora, le altre italiane, con l'Atalanta al 13° posto, la Juventus al 19°, il Milan al 22° e il Napoli al 32°.