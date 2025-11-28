Logo SportMediaset

Calcio
RIPARTE LA CORSA

Mondiale per club 2029: l'Inter è prima nel ranking europeo, indietro le altre italiane

I nerazzurri precedono Arsenal e Psg, mentre l'Atalanta è solo al 13° posto. Ancora più indietro Juventus, Milan e Napoli

di Redazione
28 Nov 2025 - 14:17

Al Mondiale per club del 2029 mancano ancora poco meno di quattro anni, ma intanto la classifica per definire le squadre qualificate si sta aggiornando. E oggi, per quanto riguarda le formazioni europee, davanti a tutti c'è l'Inter. I nerazzurri sono al primo posto con 63 punti, quattro in più dell'Arsenal, oggi leader nel girone di Champions League, e cinque in più del Psg, che però è qualificata di diritto avendo vinto la coppa lo scorso 31 maggio a Monaco. Nella Top 10 ci sono nell'ordine Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid e Aston Villa. Male, per ora, le altre italiane, con l'Atalanta al 13° posto, la Juventus al 19°, il Milan al 22° e il Napoli al 32°.

L'attuale regolamento prevede che parteciperanno 12 squadre Uefa così suddivise: le quattro vincitrici delle ultime edizioni della Champions League, più le altre otto migliori del ranking. A oggi il Mondiale per club non ha ancora una sede.

Il ranking Uefa torna a sorridere all'Italia: la quinta squadra in Champions non è più un miraggio

mondiale per club
inter

