Serie A, Parma-Genoa 0-1: Pinamonti riporta la vittoria al Grifone, debutta Balotelli

LE STATISTICHE

• Quella contro il Parma è la vittoria numero 600 del Genoa in Serie A.

• Andrea Pinamonti ha segnato quattro gol in questo campionato, appena uno in meno rispetto a tutta la sua precedente stagione di Serie A con il Genoa (cinque in 32 presenze nel 2019/20).

• Solamente contro Roma (cinque) e Bologna (quattro) Andrea Pinamonti ha segnato più gol in Serie A che contro il Parma (tre).

• Solamente contro la Roma (cinque) Andrea Pinamonti ha preso parte a più gol in Serie A che contro il Parma (quattro – tre reti e un assist).

• Il Genoa è tornato alla vittoria in Serie A per la prima volta dal 24 agosto scorso (1-0 vs Monza) interrompendo una striscia di otto partite consecutive senza alcun successo nella competizione (2N, 6P).

• Mario Balotelli è tornato a disputare una partita di Serie A per la prima volta dal 9 marzo 2020 (vs Sassuolo con la maglia del Brescia), esattamente a 1701 giorni dall’ultima volta.

• Il Parma ha terminato un match di Serie A senza effettuare alcun tiro in porta per la prima volta dal gennaio 2021 (vs Atalanta in quel caso).

• Il Genoa ha battuto il Parma per due volte di fila in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo i due successi ottenuti contro i ducali tra il 2014 e il 2015.

• Il match con il Genoa è stato il secondo in cui il Parma non ha effettuato neppure un tiro in porta nel primo tempo in questo campionato: l'altro precedente risale alla sfida con il Bologna del 6 ottobre scorso.