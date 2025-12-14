Serie A, Genoa-Inter 1-2:  nerazzurri da soli in vetta

LE STATISTICHE

L’Inter (5V, 2P) ha vinto almeno cinque delle prime sette gare esterne di campionato per tre stagioni di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Lautaro Martínez è soltanto uno dei quattro giocatori ad avere preso parte a più di 10 gol (otto reti, tre assist per lui nel torneo in corso) in ciascuna delle ultime sette stagioni dei Big-5 campionati europei, assieme a Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane.

Dalla sua stagione d'esordio in Serie A (2018/19) nessun giocatore conta più partite con almeno un gol segnato e almeno un assist servito rispetto a Lautaro Martínez nel massimo torneo: 15, come Romelu Lukaku e Ciro Immobile.

L'Inter ha raggiunto quota 34 gol dopo 15 partite in ciascuno degli ultimi sei campionati di Serie A, tante volte quante nei precedenti 69 massimi tornei disputati.

Lautaro Martínez ha agganciato Renzo Burini, David Trezeguet e Gianluca Vialli in 52ª posizione (123 reti) tra i giocatori con più gol segnati nella storia della Serie A.

Lautaro Martínez ha segnato almeno un gol in tre partite di fila in Serie A (quattro nel parziale) per la prima volta dallo scorso gennaio (vs Bologna, Empoli e Lecce in quel caso).

Solamente il Borussia Dortmund (sei) ha mandato in gol più difensori rispetto all’Inter in questa stagione nei cinque principali campionati europei: cinque, come il Como (due per Dimarco, uno a testa per Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto e Dumfries).

Dal suo esordio in Serie A nella stagione 2023/24 nessun difensore centrale ha segnato più gol nel massimo torneo rispetto a Yann Bisseck: sei, come Federico Gatti, Gianluca Mancini e Lucas Martinez Quarta.

Yann Bisseck (minuto 5.21) è il difensore dell’Inter che ha segnato più precocemente in Serie A da Joao Cancelo nell’aprile 2018 (vs Cagliari su punizione diretta al minuto 2.31).

Nessuna squadra ha segnato più gol grazie ai difensori rispetto all’Inter in questa Serie A (sei, come il Como).

Il Genoa ha perso una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (0-2 vs Cremonese), interrompendo una serie di cinque risultati utili consecutivi nel massimo torneo (3V, 2N).

Vítinha ha segnato due gol nelle ultime quattro presenze in Serie A, tante reti quante nelle precedenti 35 apparizioni nella competizione - il portoghese non ha mai fatto meglio in un singolo massimo torneo (due anche nel 2023/24 e nel 2024/25).

Dalla sua stagione d’esordio in Serie A (2023/24), tra i difensori solamente Federico Dimarco (18) e Raoul Bellanova (17) hanno fornito più assist nella competizione rispetto ad Aarón Martin: 12, di cui tre nel campionato in corso.

L’Inter è tprnata a battere il Genoa in trasferta in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2020 (2-0), interrompendo una striscia di tre incontri esterni senza successi contro il Grifone nel massimo torneo (3N).

L’Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime sette trasferte contro il Genoa in Serie A (4V, 3N) e solo una volta ha registrato una striscia di imbattibilità esterna più lunga contro I rossoblù nel massimo campionato (11 tra il maggio 1960 e l’aprile 1990 – 5V 6N)

Nelle ultime sette stagioni (dal 2018/19 in avanti) solo contro Torino (12), Udinese e Hellas Verona (11) l’Inter ha vinto più partite in Serie A rispetto che contro il Genoa (10, come con il Cagliari) – inoltre, contro nessuna squadra hanno realizzato più reti nel period rispetto che contro i rossoblù (33, come contro il Torino).