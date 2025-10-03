Genoa, tutta la carica di Vieira: "Contro Conte difficile, ma vogliamo i punti"

"Abbiamo già dimostrato l'anno scorso, e poi quest'anno contro Juventus e Bologna, che possiamo competere contro tutti - ha detto Vieira in conferenza stampa -. Abbiamo fatto un passo indietro e dobbiamo accettarlo, perché alla fine serve per crescere, soprattutto per i nostri giocatori giovani. Ma ora dobbiamo farne uno in avanti. In una stagione i momenti difficili ci sono, e noi ne stiamo vivendo uno, perché abbiamo solo due punti. Ma siamo un gruppo unito, e vogliamo tutti la stessa cosa. Non possiamo accettare di perdere 3-0 in casa, e la reazione dei tifosi dopo la partita ci dà ancora più voglia e determinazione per andare a Napoli a cercare punti".