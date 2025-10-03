Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
genoa
HomeMercatoVideoFotoRosa
Verso il Napoli

Genoa, tutta la carica di Vieira: "Contro Conte difficile, ma vogliamo i punti"

Il tecnico del Grifone è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica al Maradona

03 Ott 2025 - 16:30

"Vogliamo fare punti contro il Napoli". Perentorio Patrick Vieira. Il tecnico del Genoa non ha ancora digerito la sconfitta con la Lazio, ma sa che domenica al Maradona, nonostante il valore dell'avversario, ci sarà la possibilità di rifarsi, o almeno di provarci.

"Abbiamo già dimostrato l'anno scorso, e poi quest'anno contro Juventus e Bologna, che possiamo competere contro tutti - ha detto Vieira in conferenza stampa -. Abbiamo fatto un passo indietro e dobbiamo accettarlo, perché alla fine serve per crescere, soprattutto per i nostri giocatori giovani. Ma ora dobbiamo farne uno in avanti. In una stagione i momenti difficili ci sono, e noi ne stiamo vivendo uno, perché abbiamo solo due punti. Ma siamo un gruppo unito, e vogliamo tutti la stessa cosa. Non possiamo accettare di perdere 3-0 in casa, e la reazione dei tifosi dopo la partita ci dà ancora più voglia e determinazione per andare a Napoli a cercare punti".

Quel lungo applauso finale da parte dei tifosi è stato una scintilla, nonostante la pesante sconfitta, e da quella Vieira vuole ripartire: "Mi ha fatto capire quanta unità ci sia con la squadra, e questo è un messaggio importantissimo per noi. Perché ci dà ancora più voglia di combattere ed essere più aggressivi. La sconfitta con la Lazio ci deve servire per crescere: possiamo imparare tantissimo". 

Leggi anche

Il tridente della Lazio si abbatte sul Genoa: Sarri ritrova il sorriso e i tre punti

Il tecnico del Grifone sa che contro Conte sarà una battaglia durissima: "Non è facile andare a giocare a Napoli, ma conosciamo tutti i loro punti forti. Più dei nostri avversari però, dobbiamo guardare quello che abbiamo sbagliato, e quello che invece dobbiamo fare per essere più solidi. Poi dobbiamo portare tutto sul campo". 

Per quanto riguarda la formazione, non ci sarà una rivoluzione rispetto a quanto visto l'ultimo turno. Tre gli indisponibili per infortunio: Cornet, Messias e Stanciu. Onana verrà valutato sabato. 

genoa
vieira

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:31
Un Chico per Tudor

Un Chico per Tudor: Conceicao può dare la svolta

01:59
DICH NICOLA PRE INTER 3/10 DICH

Nicola: "Inter? Andiamo a imparare dai più forti"

00:34
DICH GILARDINO PRE BOLOGNA DICH

Gilardino alla vigilia del Bologna: "Gli arbitraggi non siano un alibi"

01:12
DICH CUESTA PRE LECCE 3/10 DICH

Cuesta: "Vogliamo dare continuit al progetto"

00:18
DICH CHIVU SU COPPIA ATTACCO DICH

Chivu: "So chi affiancherà Lautaro, ma non ve lo posso dire"

00:49
DICH CHIVU PRE CREMONESE DICH

Chivu: "Thuram? Infortunio non gravissimo"

01:17
Cannavaro ai mondiali

Cannavaro ai mondiali

01:27
Hojlund mister Champions

Hojlund mister Champions

01:29
Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

01:26
Inter, niente gerarchie

Inter, niente gerarchie prestabilite: Chivu sceglie l'alternanza

01:08
Milano live

Ibra premiato nel giorno dei suoi 44 anni: "Un onore essere tra i grandi"

01:36
Verso Juventus-Milan

Max torna allo Stadium e studia la mossa a sorpresa

02:05
L'Allegri bianconero

L'Allegri bianconero: tutte le sfumature di un amore... finito

01:32
Verso Juventus-Milan

Tudor e i dubbi verso il Milan: la Juve cerca riscatto

02:46
DICH LARUSSA SU SAN SIRO DICH

La Russa insiste su San Siro: "Non è da abbattere. Juve-Milan? 1-1"

01:31
Un Chico per Tudor

Un Chico per Tudor: Conceicao può dare la svolta

I più visti di Genoa

Pinamonti stecca, De Winter e Vasquez trascinano il Grifone: Monza sempre più ultimo

Il tridente della Lazio si abbatte sul Genoa: Sarri ritrova il sorriso e i tre punti

Genoa-Lazio, le immagini del match del Ferraris

Strefezza regala la salvezza aritmetica al Como, il Genoa va ko

Bologna-Genoa: le foto del match

Il Genoa parte male, ma poi ribalta l'Empoli: agli ottavi di Coppa Italia sarà sfida con l'Atalanta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:02
Albania, Sylvinho convoca sei giocatori di Serie A per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026
16:34
Baroni: "Cairo punto riferimento, sappiamo che il Toro deve fare di più"
16:19
Serbia, per le qualificazioni ai Mondiali 2026 convocati Vlahovic e Pavlovic
15:36
Camarda, settimana da sogno: tra i convocati di Baldini per le qualificazioni all'Europeo
15:19
Juventus: Bremer a parte, Thuram parzialmente in gruppo