Genoa, tutta la carica di Vieira: "Contro Conte difficile, ma vogliamo i punti"

Il tecnico del Grifone è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica al Maradona
"Vogliamo fare punti contro il Napoli". Perentorio Patrick Vieira. Il tecnico del Genoa non ha ancora digerito la sconfitta con la Lazio, ma sa che domenica al Maradona, nonostante il valore dell'avversario, ci sarà la possibilità di rifarsi, o almeno di provarci.
"Abbiamo già dimostrato l'anno scorso, e poi quest'anno contro Juventus e Bologna, che possiamo competere contro tutti - ha detto Vieira in conferenza stampa -. Abbiamo fatto un passo indietro e dobbiamo accettarlo, perché alla fine serve per crescere, soprattutto per i nostri giocatori giovani. Ma ora dobbiamo farne uno in avanti. In una stagione i momenti difficili ci sono, e noi ne stiamo vivendo uno, perché abbiamo solo due punti. Ma siamo un gruppo unito, e vogliamo tutti la stessa cosa. Non possiamo accettare di perdere 3-0 in casa, e la reazione dei tifosi dopo la partita ci dà ancora più voglia e determinazione per andare a Napoli a cercare punti".
Quel lungo applauso finale da parte dei tifosi è stato una scintilla, nonostante la pesante sconfitta, e da quella Vieira vuole ripartire: "Mi ha fatto capire quanta unità ci sia con la squadra, e questo è un messaggio importantissimo per noi. Perché ci dà ancora più voglia di combattere ed essere più aggressivi. La sconfitta con la Lazio ci deve servire per crescere: possiamo imparare tantissimo".
Il tecnico del Grifone sa che contro Conte sarà una battaglia durissima: "Non è facile andare a giocare a Napoli, ma conosciamo tutti i loro punti forti. Più dei nostri avversari però, dobbiamo guardare quello che abbiamo sbagliato, e quello che invece dobbiamo fare per essere più solidi. Poi dobbiamo portare tutto sul campo".
Per quanto riguarda la formazione, non ci sarà una rivoluzione rispetto a quanto visto l'ultimo turno. Tre gli indisponibili per infortunio: Cornet, Messias e Stanciu. Onana verrà valutato sabato.
