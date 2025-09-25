Coppa Italia: il Genoa domina a Marassi, sfiderà l'Atalanta

Il Genoa passa il turno in Coppa Italia, volando agli ottavi di finale: 3-1 per i rossoblù, che battono l'Empoli a Marassi. Vieira schiera moltissimi titolari, dimostrando di tenere alla competizione, contro un Empoli che si affida a un mix di seconde linee e volti noti. Parte meglio il Grifone, dando vita al costante duello tra Valentin e Franco Carboni, fratelli che si sfidano sulla corsia esterna, ma la sbloccano i toscani. Siamo al 12' quando Saporiti calcia la sua punizione in porta e la conclusione spiazza Leali, reo di aver piazzato malissimo la barriera: il tiro passa infatti lateralmente rispetto al muro, mancava un uomo per proteggere al meglio la porta. Il Genoa comunque non si scompone e pareggia subito con Frendrup, che si incunea nell'area avversaria e batte Perisan per l'1-1 al 15'. Da qui in poi si accende il primo tempo, con l'Empoli che sfiora il raddoppio con Moruzzi e Guarino, mentre il Grifone va vicino alla rete con Stanciu e Carboni.