Serie A: Frosinone-Cagliari 3-1, Di Francesco vince dopo 5 sconfitte

FROSINONE-CAGLIARI 3-1

Sardi avanti con Sulemana nel primo tempo, poi Mazzitelli firma il pari e Soulé fa una magia su punizione. Tris di Kaio Jorge nel recupero

Il Frosinone si vendica dell'andata e rimonta il Cagliari



































Nel lunch-match della 21a giornata di Serie A, il Frosinone batte 3-1 in rimonta il Cagliari, conquista la sfida salvezza e ritrova la vittoria dopo 5 sconfitte consecutive, allontanandosi dalla zona retrocessione. I sardi passano al 26' con il primo gol di Sulemana in Serie A, con Scuffet che salva tre volte su Cheddira. Al 64' Mazzitelli di testa a centro area trova il pareggio, poi al 75' Soulé raddoppia con una stupenda punizione dal limite dell'area. Nel finale Turati salva su Dossena e Pavoletti prima del tris di Kaio Jorge al 96'.

LA PARTITA

Lo scorso 29 ottobre il Frosinone avanti 3-0 al 72' aveva subito una clamorosa rimonta dal Cagliari che conquistò la prima vittoria in campionato. Oggi allo Stirpe le parti si sono invertite e i padroni di casa hanno saputo ribaltare con pieno merito il primo tempo chiuso in svantaggio. Troppo rinunciatario il Cagliari per gran parte della gara e pericoloso solo nel finale con Dossena e Pavoletti. Troppo poco davanti a una squadra che con questo successo spera di aver dato un bel calcio alla crisi. Di Francesco deve soprattutto ringraziare i suoi uomini simbolo, capitan Mazzitelli e Soulé: l'ex Juve, che già all'andata aveva segnato un'inutile doppietta in Sardegna, regala i tre punti con una pennellata su punizione.

Di Francesco si affida al 4-3-3, con il neo-arrivato Zortea subito in campo. In mezzo al campo c'è Brescianini, a segno all'andata nel rocambolesco 3-4. Soulé e Reinier affiancano Cheddira, preferito a Kaio Jorge. Ranieri sorprende con la difesa a tre. Centrocampo folto con Viola alle spalle dell'unica punta Petagna. Il Frosinone è meno arrembante rispetto al solito, ma fa comunque la partita e per 25' del Cagliari in attacco non c'è traccia. La difesa a tre, però, sorprende il laziali che faticano a trovare sbocchi sulle fasce dove agiscono Soulé e Renier. Il più attivo è così Cheddira, che si vede annullare un gol per fuorigioco e sbatte altre due volte su Scuffet. I sardi sono cinici e alla prima occasione seria passano: Azzi mette in area, Okoli anticipa Petagna ma serve Sulemana che di destro fulmina Turati. Di Francesco prova a sparigliare le carte, scambiando i ruoli di Bresciani e Gelli per avere più dinamismo in mezzo al campo. Il gol subito colpisce nel morale i padroni di casa che faticano a ricomporsi e tornano a farsi pericolosi solo nel finale di tempo: al 42' Scuffet vince l'ennesimo duello con Cheddira (parata di piede), poi capitola al 46' ma il Var annulla tutto dopo un'azione davvero convulsa: Scuffet non è perfetto su Soulé, ma si salva in due tempi poi la palla arriva a Gelli, il portiere del Cagliari respinge ma Barrenechea è il più lesto e non sbaglia. Dionisi è richiamato al monitor e il gol viene annullato per un precedente fallo di Brescianini su Dossena a centro area.

Il Frosinone parte con il piede giusto, mentre il Cagliari abbassa troppo il baricentro lasciando costantemente l'iniziativa ai padroni di casa per quello che sarà un errore fatale. Romagnoli e Cheddira non ci arrivano per questione di centimetri sulla punizione di Gelli, poi lo stesso centrocampista livornese si vede negare da Scuffet con un mezzo miracolo il gol del pareggio. Appuntamento solo posticipato al 64', quando Harroui (appena entrato insieme a Kaio Jorge) pesca Mazzitelli tutto solo in area per il colpo di testa vincente. I ciociari prendono coraggio e spingono, mentre il Cagliari non ne ha più. Al 75' Kaio Jorge si procura una punizione che Soulé mette sotto l'incrocio con il suo fantastico sinistro. Ranieri si gioca le carte Pavoletti e Lapadula per l'assalto finale e per poco non trova il pareggio, ma prima Dossena e poi Pavoletti vengono fermati da Turati, miracoloso soprattutto sul secondo colpo di testa dell'attaccante. Poi all'ultimo secondo c'è gioia anche per Kaio Jorge con un facile tap-in su assist di Zortea. Il Frosinone riparte, il Cagliari si lecca le ferite e deve riflettere.

LE PAGELLE

Soulé 7 - Non la sua migliore giornata, soprattutto nel primo tempo dove fatica molto. La punizione del 2-1 è però un gioiello di rara bellezza.

Cheddira 6 - Allo Stirpe va in scena un lungo duello con Scuffet, sempre vinto dal portiere del Cagliari che nega per tre volte il gol alla punta marocchina a cui l'impegno non manca al contrario della precisione.

Okoli 6 - Macchia una buona prova con la respinta sui piedi di Sulemana che costa lo 0-1. Deve pagare una cena a Mazzitelli, Soulé e Kaio Jorge.

Scuffet 7 - Nega tre volte il gol a Cheddira, nel secondo tempo è miracoloso su Gelli. Solo una sbavatura su Soulé nella prima frazione, incolpevole sul gol di Mazzitelli.

Sulemana 6,5 - Segna il suo primo gol in Serie A, ma per il suo Cagliari c'è poco da festeggiare visto che crolla nella ripresa dopo un buon primo tempo.

Petagna 5 - Pomeriggio difficile per l'attaccante ex Monza, lasciato tutto solo in attacco a battagliare con tre difensori del Frosinone. Non la vede quasi mai.

IL TABELLINO

FROSINONE-CAGLIARI 3-1

Frosinone (4-3-3): Turati 7; Zortea 6,5, Romagnoli 6, Okoli 6, Gelli 6,5 (50' st Bonifazi sv); Mazzitelli 6,5, Barrenechea 6, Brescianini 6; Soulé 7 (36' st Ghedjemis 6), Cheddira 6 (15' st Kaio Jorge 6,5), Reinier 5 (15' st Harroui 6,5). A disp.: Frattali, Cerofolini, Kvernadze, Bourabia, Caso, Cuni, Garritano, Ibrahimovic. All.: Di Francesco 6,5

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet 7; Zappa 5,5, Wieteska 6 (27' st Goldaniga 5,5), Dossena 6, Azzi 6 (1' st Augello 5,5); Sulemana 6,5, Prati 5,5 (32' st Lapadula 5), Makoumbou 6; Nandez 5,5, Viola 5 (27' st Di Pardo 5,5); Petagna 5 (27' st Pavoletti 6). A disp.: Radunovic, Aresti, Deiola, Hatzidiakos, Jankto, Obert, Kingstone, Vinciguerra, Desogus. All.: Ranieri 5,5

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 26' Sulemana (C), 19' st Mazzitelli (F), 30' st Soulé (F), 51' st Kaio Jorge (F)

Ammoniti: Azzi (C), Soulé (F), Petagna (C), Dossena (C), Lapadula (C), Zortea (F), Pavoletti (C)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Tra i giocatori che hanno segnato almeno nove gol in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, solo Jude Bellingham (13 gol, nato il 29 giugno 2003) è più giovane di Matías Soulé (9 gol, nato il 15 aprile 2003).

• Solamente Valentìn Carboni (marzo 2003) e Fabio Miretti (agosto 2003) sono più giovani di Ibrahim Sulemana (maggio 2003) tra i centrocampisti con almeno un gol all'attivo in questa Serie A.

• Il Frosinone è la squadra che ha incassato più gol nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (14), solamente quattro in meno di quanto fatto nell’ultima stagione di massima serie (18 nel 2018/19).

• Dopo sette gare di Serie A senza vittoria (1N, 6P), il Frosinone ha vinto un match di Serie A per la prima volta da novembre 2023 (2-1 vs Genoa in quel caso).

• Il Cagliari ha ottenuto tre punti nelle prime 11 trasferte giocate in questo campionato, solamente nel 1996/97 (due) e nel 2005/06 (due) ne aveva raccolti meno dopo lo stesso numero di sfide fuori casa nella massima serie.

• Luca Mazzitelli ha realizzato tre reti in 14 presenze in questo campionato, tanti gol quanti quelli segnati nello scorsa Serie B (tre realizzazioni in 25 gare).

• Il Frosinone ha vinto un match di Serie A con due gol di scarto per la prima volta da settembre scorso (4-2 vs Sassuolo in quel caso).

• Il Frosinone è la squadra che ha realizzato più gol su punizione diretta in questa Serie A, più di qualsiasi altra formazione nel torneo. In generale, nessuna squadra ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei 2023/24 (due anche Bayer Leverkusen, Brentford e Heidenheim).

• Solamente Udinese (17), Salernitana (15) e Sassuolo (14) hanno perso più punti del Cagliari da situazioni di vantaggio in questa Serie A (13).

• Il Frosinone ha vinto una partita di Serie A dopo essersi trovato sotto nel punteggio di una rete per la prima volta da settembre scorso (4-2 vs Sassuolo in quel caso).

• Solo Matias Soulè (aprile 2004) e Zito Luvumbo (marzo 2002) sono più giovani di Kaio Jorge (gennaio 2002) tra gli attaccanti stranieri con almeno due reti in questo campionato.

• 150ª presenza per Edoardo Goldaniga in Serie A.

• 50ª presenza per Alberto Dossena con il Cagliari in tutte le competizioni.