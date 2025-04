Serie B: il Pisa allunga sullo Spezia, Modena corsaro a Bari

BRESCIA-PISA 1-2

Il Pisa scarta il regalo dello Stirpe e batte 2-1 il Brescia, andando a +9 sullo Spezia con quattro partite da giocare. Il vantaggio arriverebbe già al 3' con Meister, ma la rete viene annullata per un fallo a inizio azione di Calabresi. Il gol è solo rinviato e arriva al 12', quando Tramoni dialoga con Moreo che fa assist di tacco per la giocata confezionata dai due ex della partita. Per le Rondinelle la situazione peggiora al 24' quando Bertagnoli si fa male e deve lasciare spazio a Besaggio, poi la partita viene anche interrotta per qualche minuto per la grandine. Nella ripresa, Touré realizza il raddoppio al 79' e chiude la partita, visto che Juric accorcia le distanze letteralmente all'ultimo secondo. Non c'è insomma tempo per trovare il 2-2 e il Pisa fa festa: con 12 punti a disposizione rimasti, è a +9 sullo Spezia che ha il vantaggio dei confronti diretti. Nel concreto, Inzaghi è a 4 punti dalla promozione. Il Brescia viene invece risucchiato nel gruppo di squadre a quota 35.