Frosinone, il ds Castagnini: "Niente colpi alla Vardy, in A coi giovani: Palmisani e Cichella prontissimi"

"Ero convinto che quella squadra avesse dei valori, nonostante avesse appena sfiorato la retrocessione in Serie C. L’ambiente era un po’ depresso dopo due anni difficili, ma il materiale umano era buono. Abbiamo avuto un po' di coraggio e puntato su innesti mirati che abbiamo indovinato. Ne è uscito un campionato importante, a ottobre abbiamo capito di poter lottare per certi traguardi".