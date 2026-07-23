Lewandowski, esordio amaro in Usa: ko con l'Inter Miami senza Messi

Luis Suarez ha rovinato l'esordio nella Major League Soccer di Robert Lewandowski. Parte infatti con una sconfitta l'avventura dell'attaccante polacco con i Chicago Fire battuti 3-2 dall'Inter Miami che, senza Leo Messi rimasto in Argentina a smaltire la delusione per la sconfitta nella finale dei mondiali, ha potuto contare sulla doppietta dell'uruguaiano e la rete di Preston Plambeck decisiva nel finale. Lewandowski, 37 anni, ha debuttato in MLS dopo il trasferimento dal Barcellona e il titolo vinto in Liga. "Dopo appena due giorni con la mia nuova squadra, non mi aspettavo che tutto funzionasse alla perfezione alla prima partita -, le parole del giocatore polacco, titolare con Chicago e rimasto in campo per 63 minuti -. Ho bisogno di un po' più di tempo e sono certo che la prossima volta commetteremo meno errori difensivi".