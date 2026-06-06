La scalata di Delli Carri: "Dalla C alla A in 2 anni, sfido i pregiudizi e ora sogno il duello con Malen”

A Monza, dopo la retrocessione di un anno fa, l’obiettivo era uno solo: “Volevamo tornare in Serie A a tutti i costi e ci siamo riusciti. La sconfitta di Mantova ci ha negato la promozione diretta, ma nessuno toglie i 76 punti raccolti in campionato. Nelle stagioni precedenti, avrebbero portato almeno al secondo posto. Non ci siamo abbattuti, non abbiamo mai sbagliato atteggiamento e siamo arrivati lo stesso in fondo con umiltà e perseveranza”.