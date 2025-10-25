Serie B: volano Monza e Cesena, pari tra Samp e Frosinone. Prima gioia per lo Spezia

Bella reazione della Sampdoria, che alla prima di Gregucci (espulso per proteste) in panchina strappa un pareggio in rimonta contro il Frosinone. I ciociari dominano a lungo nel corso del primo tempo, trovando la rete del vantaggio al 38’ con Zilli, dopo la giocata di Calò. Al duplice fischio gli ospiti sono avanti di un gol, con Marassi che inizia a farsi sentire nei confronti dei suoi. Nel secondo tempo è tutt’altra Sampdoria: i blucerchiati spostano l’inerzia dalla loro parte, ma il nervosismo sale anche per via di due rigori tolti ai padroni di casa dopo revisione al Var. Nonostante l’espulsione di Gregucci e la doppia beffa i liguri riescono a pareggiare: ottima uscita di Ioannou, che apparecchia per il destro secco potente e preciso di Massimo Coda, che vale l’1-1 al 69’. Nei venti minuti finali la Samp prova anche a vincerla, senza però trovare la forza per completare la rimonta. La Sampdoria tocca quota 6, Frosinone che sale a 15 punti e perde la scia di Monza e Cesena.