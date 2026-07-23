Caso Balogun, federazione norvegese presenta reclamo alla Fifa

23 Lug 2026 - 10:10
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I Mondiali si sono conclusi lo scorso fine settimana, ma la controversia che circonda il presidente degli Stati Uniti e il dietrofront sulla sospensione del giocatore statunitense Folarin Balogun non accenna a placarsi. La vicenda relativa all'improvvisa disponibilità dell'attaccante a giocare nella partita contro il Belgio fa ancora discutere e sebbene la nazionale statunitense non abbia tratto vantaggio da questa decisione della Fifa a, ci sono nazioni come la Norvegia che non vogliono che una cosa del genere accada mai più. Secondo il Times, Lise Klaveness, presidente della Federazione calcistica norvegese, vorrebbe una risposta da Infantino.

La federazione calcistica norvegese ha ammesso di non voler che questa controversia venga semplicemente insabbiata e presenterà reclamo al comitato etico della Fifa per l'interferenza di Donald Trump. Balogun è stato espulso con un cartellino rosso diretto per un fallo commesso durante la partita dei sedicesimi di finale contro la Bosnia ed Erzegovina. 

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