Caso Balogun, federazione norvegese presenta reclamo alla Fifa

I Mondiali si sono conclusi lo scorso fine settimana, ma la controversia che circonda il presidente degli Stati Uniti e il dietrofront sulla sospensione del giocatore statunitense Folarin Balogun non accenna a placarsi. La vicenda relativa all'improvvisa disponibilità dell'attaccante a giocare nella partita contro il Belgio fa ancora discutere e sebbene la nazionale statunitense non abbia tratto vantaggio da questa decisione della Fifa a, ci sono nazioni come la Norvegia che non vogliono che una cosa del genere accada mai più. Secondo il Times, Lise Klaveness, presidente della Federazione calcistica norvegese, vorrebbe una risposta da Infantino.