Atalanta bloccata dal Mantova in amichevole

22 Lug 2026 - 22:21
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L'Atalanta ha pareggiato 1-1 col Mantova, allenato dall'ex tecnico dell'Under 23 nerazzurra Francesco Modesto, nel test match al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Nel finale, esordio per il portiere del 2009 Mattia Sonzogni. Un minuto di silenzio in onore di Augusto Sarri, padre dell'allenatore atalantino Maurizio, mancato l'altro ieri. Bergamaschi avanti nel primo tempo con Samardzic al quarto d'ora su punizione rimbalzata sotto l'incrocio dopo una combinazione con Raspadori. Il serbo ci riprova su azione al 38', con Carnesecchi a salvare tre minuti più tardi su Bragantini nello scambio con Gliozzi. Nella ripresa traversa mantovana con Wieser al 4' e pari di Cajazzo davanti al secondo palo tagliando sul pallone da destra di Silva Pertinhes, mentre Sportiello stacca dall'incrocio la punizione di Wieser a due con Trimboli. Al 36' Maldini apre il destro senza angolarlo. Solo lavoro di scarico per Djimsiti. Dei nazionali reduci dai Mondiali De Roon, presente a bordocampo, e Kossounou tornano ad allenarsi giovedì, mentre Hien è rientrato oggi iniziando la riabilitazione dalla lesione al tendine del semimembranoso della coscia sinistra. Prossimi al rientro Kolasinac, Ederson, Pasalic, Kamaldeen Sulemana e De Ketelaere.

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