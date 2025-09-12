Fiorentina, Pioli: "Napoli fortissimo e Conte un top, ma non esistono squadre imbattibili"

Poi il tecnico della Viola ha parlato del suo miglior giocatore, Moise Kean, tornato dalla nazionale con grande fiducia dopo i 3 gol segnati: "Moise è forte e mi sento fortunato ad averlo. Credo che abbia anche ulteriori margini di miglioramento. Gudmundsson? Gud sta meglio e proveremo fino all'ultimo a vedere se riusciamo a recuperarlo". Poi sul mercato e sull'abbondanza in alcune posizioni: "Abbiamo fatto un buon mercato consolidando una base della squadra forte. Abbiamo riempito bene la rosa. Un giocatore o due in meno forse non mi sarebbero dispiaciuti, lo dico più per loro. Ma oggi sono tutti motivati e disponibili. Nicolussi? Si è inserito subito bene, è molto intelligente, disponibile e sta bene dal punto di vista fisico. In queste due settimane ha conosciuto meccanismi e compagni. Vede la giocata ed è un buon acquisto".