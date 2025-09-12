Fiorentina, Pioli: "Napoli fortissimo e Conte un top, ma non esistono squadre imbattibili"

Il mister della Viola ha parlato del big match che attende i suoi sabato sera al Franchi
Ormai ci siamo. Manca sempre meno al ritorno della Serie A dopo la pausa per le nazionali. Il programma del sabato in cui tornerà il campionato ha un programma molto ricco con due big match come Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli. Del match del Franchi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, tecnico dei toscani, sottolineando l'importanza di tornare a giocare in casa con la massima capienza: "Emozione tornare a giocare a Firenze coi nostri tifosi. La sfida con Conte? Lui è tra i migliori al mondo, sia io che lui avremo preparato delle strategie ma saranno poi i giocatori con le loro qualità a far pendere la bilancia da una parte o dall'altra".
Poi l'ex tecnico dell'Al Nassr ha parlato delle ambizioni che deve avere la rosa degli azzurri, pesantemente rinforzata nell'ultima sessione di mercato: "Il Napoli è la squadra campione, è fortissima e si è rinforzata moltissimo, per questo è la favorita alla conquista del titolo. Ma tra noi e loro dirà il campo se esiste e quanto è grande il gap. Noi domani affronteremo la partita con grande convinzione: non esistono squadre imbattibili e noi dovremo essere bravi a cogliere i loro difetti", ha aggiunto Pioli.
Poi il tecnico della Viola ha parlato del suo miglior giocatore, Moise Kean, tornato dalla nazionale con grande fiducia dopo i 3 gol segnati: "Moise è forte e mi sento fortunato ad averlo. Credo che abbia anche ulteriori margini di miglioramento. Gudmundsson? Gud sta meglio e proveremo fino all'ultimo a vedere se riusciamo a recuperarlo". Poi sul mercato e sull'abbondanza in alcune posizioni: "Abbiamo fatto un buon mercato consolidando una base della squadra forte. Abbiamo riempito bene la rosa. Un giocatore o due in meno forse non mi sarebbero dispiaciuti, lo dico più per loro. Ma oggi sono tutti motivati e disponibili. Nicolussi? Si è inserito subito bene, è molto intelligente, disponibile e sta bene dal punto di vista fisico. In queste due settimane ha conosciuto meccanismi e compagni. Vede la giocata ed è un buon acquisto".
