Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
fiorentina
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO FIORENTINA-NAPOLI

Fiorentina, Pioli: "Napoli fortissimo e Conte un top, ma non esistono squadre imbattibili"

Il mister della Viola ha parlato del big match che attende i suoi sabato sera al Franchi

12 Set 2025 - 13:37

Ormai ci siamo. Manca sempre meno al ritorno della Serie A dopo la pausa per le nazionali. Il programma del sabato in cui tornerà il campionato ha un programma molto ricco con due big match come Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli. Del match del Franchi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, tecnico dei toscani, sottolineando l'importanza di tornare a giocare in casa con la massima capienza: "Emozione tornare a giocare a Firenze coi nostri tifosi. La sfida con Conte? Lui è tra i migliori al mondo, sia io che lui avremo preparato delle strategie ma saranno poi i giocatori con le loro qualità a far pendere la bilancia da una parte o dall'altra".

Poi l'ex tecnico dell'Al Nassr ha parlato delle ambizioni che deve avere la rosa degli azzurri, pesantemente rinforzata nell'ultima sessione di mercato: "Il Napoli è la squadra campione, è fortissima e si è rinforzata moltissimo, per questo è la favorita alla conquista del titolo. Ma tra noi e loro dirà il campo se esiste e quanto è grande il gap. Noi domani affronteremo la partita con grande convinzione: non esistono squadre imbattibili e noi dovremo essere bravi a cogliere i loro difetti", ha aggiunto Pioli.

Leggi anche

Gudmundsson mette il Napoli nel mirino: "Pioli crede in me. Fantacalcio? Voi italiani siete pazzi..."

Poi il tecnico della Viola ha parlato del suo miglior giocatore, Moise Kean, tornato dalla nazionale con grande fiducia dopo i 3 gol segnati: "Moise è forte e mi sento fortunato ad averlo. Credo che abbia anche ulteriori margini di miglioramento. Gudmundsson? Gud sta meglio e proveremo fino all'ultimo a vedere se riusciamo a recuperarlo". Poi sul mercato e sull'abbondanza in alcune posizioni: "Abbiamo fatto un buon mercato consolidando una base della squadra forte. Abbiamo riempito bene la rosa. Un giocatore o due in meno forse non mi sarebbero dispiaciuti, lo dico più per loro. Ma oggi sono tutti motivati e disponibili. Nicolussi? Si è inserito subito bene, è molto intelligente, disponibile e sta bene dal punto di vista fisico. In queste due settimane ha conosciuto meccanismi e compagni. Vede la giocata ed è un buon acquisto". 

Leggi anche

Napoli, a Firenze occasione per Milinkovic Savic? Conte parte con il turnover scientifico

pioli
fiorentina-napoli
kean
conte

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:22
13 DICH RABIOT 4 PRES. 12/9 DICH

Rabiot: "Sono qui per vincere lo scudetto"

01:33
Serie A povera di gol

Serie A povera di gol

01:15
Lecce, parla Ramadani

Lecce, parla Ramadani

01:29
Il ritorno di Lookman

Il ritorno di Lookman

01:57
Donnarumma al City

Donnarumma al City

01:47
Domani Fiorentina-Napoli

Domani Fiorentina-Napoli

01:18
Bove al Viola Park

Bove al Viola Park

02:18
Esclusiva Gudmundsson

Esclusiva Gudmundsson

02:31
Milan, parla Rabiot

Milan, parla Rabiot

01:50
Ecco Openda e Zhegrova

Ecco Openda e Zhegrova

01:27
Juve: i dubbi di Tudor

Juve: i dubbi di Tudor

01:33
Inter: come è dura a casa Juve

Inter: come è dura a casa Juve

01:16
Domani Juve-Inter

Domani Juve-Inter

01:01
13 DICH RABIOT 1 PRESENTAZIONE 12/9 DICH

Rabiot: "Con Allegri grande feeling, abbiamo condiviso tanto"

01:14
13 DICH RABIOT 2 PRESENTAZIONE 12/9 SRV

Rabiot: "Allegri mi ha parlato del progetto Milan e ho detto sì"

00:22
13 DICH RABIOT 4 PRES. 12/9 DICH

Rabiot: "Sono qui per vincere lo scudetto"

I più visti di Fiorentina

Sorpresa Edoardo Bove, torna al Viola Park: "Vi voglio bene"

Gudmundsson mette il Napoli nel mirino: "Pioli crede in me. Fantacalcio? Voi italiani siete pazzi..."

Bove, visita a sorpresa al Viola Park: "Vi voglio bene"

Curva Fiesole all'attacco: "Commisso sciacquati la bocca, Pradè via dalle pa**e"

Paura in Fiorentina-Inter: malore in campo per Bove, partita rinviata

Edoardo Bove (Fiorentina)

Bove estubato: notte tranquilla. E' sveglio, vigile e orientato: "Grazie a tutti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:00
Spezia, D'Angelo: "Sosta utile per recuperare le forze"
15:45
Lazio, Isaksen verso la convocazione con il Sassuolo
15:25
Parma, Cuesta: "Adesso possiamo dire chi siamo"
14:45
Serie A, Nicola eletto 'Coach Of The Month'
14:00
Athletic Bilbao, ecco Laporte: "Non vedo l'ora di iniziare"