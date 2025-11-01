Fiorentina: è divorzio con il ds Pradè. Striscioni contro società, tecnico e squadra in città

Clima di contestazione nella notte a Firenze, dove sono apparsi in varie zone della città diversi striscioni firmati 'Curva Fiesole' contro società, allenatore e giocatori: "La pazienza è finita, il tempo sta per scadere", "Siete la vergogna di questa città", "Questa città non può più tollerare, squadra e società vi dovete svegliare". La protesta degli ultras viola tocca anche il presidente Rocco Commisso. "Se ho pensato alle dimissioni? No. Non mi frega niente del mio futuro, non mi interessa quello che accadrà - ha detto il tecnico Stefano Pioli dopo la sconfitta nell'infrasettimanale a San Siro contro l'Inter - Contro il Lecce vale solo il risultato, se vinceremo succederà qualcosa di positivo".