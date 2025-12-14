Serie A: buio pesto per la Fiorentina, il Verona esulta al Franchi

Orban segna la doppietta che manda ko i viola, è 2-1: Vanoli è ultimo a -8 dalla salvezza, la piazza teme la retrocessionedi Redazione
La 15a giornata della Serie A vede la Fiorentina perdere l'ennesima chance di rilanciarsi nella lotta-salvezza e, anzi, inabissarsi sempre più nel nostro campionato. I viola perdono clamorosamente lo scontro diretto contro l'Hellas Verona, che vince 2-1 nel recupero grazie a Gift Orban (doppietta), e scivolano a -8 dal terzultimo posto. Ora per Vanoli e i toscani l'incubo-retrocessione si riaccende, mentre l'Hellas sale a 12 punti e spera.
LA PARTITA
Piange e trema la Fiorentina, esulta un Verona che torna a sperare nella salvezza: il Franchi si tinge di gialloblù e Orban firma il 2-1 ospite. Spingono subito gli scaligeri, che centrano la traversa con Bernede in un primo tempo costellato dagli errori e dalla tensione altissima. Kean si divora il vantaggio della Fiorentina, l'Hellas perde Giovane per infortunio e Montipò evita il gol di Mandragora. Rete sbagliata e rete subita, nel più classico degli scenari, perché al 42' il Verona passa proprio col sostituto di Giovane. Gift Orban aggira Ranieri e buca de Gea nell'uno-contro-uno, mandando tutti al riposo sull'1-0. Nella ripresa Fagioli prova a trascinare la Fiorentina, che colpisce una traversa con Ranieri e si divora due volte il pari con Kean. Il gol viola arriva in modo fortunoso al 69', quando sul tiro di Kean Montipò devia, ma colpisce Unai Nunez: autorete e 1-1. Sembra il preludio alla rimonta viola, con Dzeko in campo per la sua millesima gara in carriera e le tre punte, invece ecco lo psicodramma. Gudmundsson passa e non tira, divorandosi il gol-vittoria, mentre Gagliardini lo sfiora per i gialloblù. Si arriva così a un finale dall'altissima tensione, che premia il Verona: Bernede tiene dentro il pallone di pochi centimetri e serve Orban, che insacca il 2-1 al 93'. Esulta il Verona dunque, salendo a quota 12 punti e riavvicinandosi alla zona-salvezza: solo due punti separano Zanetti da Cagliari e Parma. Trema invece la Fiorentina, visto che Vanoli non ha avuto il minimo impatto: viola a -8 dal quartultimo posto e fermi a quota sei punti dopo quindici giornate. Nessuno si è mai salvato, con una situazione simile, e le lacrime dei giocatori sono l'emblema di una piazza che vive emozioni inattese.
LE PAGELLE
Fagioli 6.5 - L'ultimo ad arrendersi in una Fiorentina disarmante, che sbaglia ogni singola scelta. Prova a servire palloni invitanti ai compagni, viaggia spesso col filtrante per Kean, ma nessuno raccoglie le sue idee.
Ranieri 5 - Perde nettamente il duello contro Orban, che lo annienta nell'uno-contro-uno sia sul gol che in altre due occasioni. Quella traversa estemporanea non salva una prestazione deludente.
Gudmundsson 5 - Il suo erroraccio nel finale, quando decide di tentare un improbabile assist a un compagno invece di tirare a botta sicura, è emblematico della confusione della Fiorentina. Bocciato senza appello.
Orban 7.5 - La panchina iniziale gli fa benissimo, perché entra con una cattiveria senza pari. Si costruisce il gol del vantaggio con un movimento da manuale e lo replica al 93', firmando una vittoria pesantissima.
Bella-Kotchap 7 - Annienta Kean nel duello fisico, concedendogli pochissimo e stravincendo quello che è l'uno-contro-uno decisivo del match. Sta dimostrando di valere una big della Serie A.
IL TABELLINO
FIORENTINA (3-5-2) - de Gea 5.5; Pongracic 5.5, Comuzzo 6, Ranieri 5 (16' st Fortini 6); Dodò 5.5 (43' st Viti sv), Mandragora 6 (16' st Richardson 5.5), Fagioli 6.5 (43' st Ndour sv), Sohm 5 (23' st Dzeko 6), Parisi 6; Gudmundsson 5, Kean 5.5. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Kouadio, Piccoli, Kouamé. All. Vanoli.
HELLAS VERONA (3-5-2) - Montipò 6.5; Unai Nunez 5.5, Nelsson 5.5, Bella-Kotchap 7; Belghali 6.5, Niasse 5.5 (1' st Gagliardini 6.5), Al-Musrati 5.5 (30' st Suat Serdar 6), Bernede 6.5, Frese 6 (30' st Valentini 6); Giovane 6 (36' Orban 7.5), Mosquera 5.5 (16' st Sarr 5.5). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu Santiago, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Cham, Ajayi. All. Zanetti.
Arbitro: Colombo.
Marcatori: 42' Orban (V), 24' st aut. Unai Nunez (F), 48' st Orban (V).
Ammoniti: Niasse (V), Frese (V), Gudmundsson (F), Al-Musrati (V), Zanetti (all. Verona), Belghali (V), Unai Nunez (V).
LE STATISTICHE
La Fiorentina (6N, 9P) non ha ottenuto alcun successo per 15 partite consecutive in una singola stagione di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo la serie di 21 tra novembre 1937 e aprile 1938 e la serie di 17 tra dicembre 1970 e aprile 1971.
L’Hellas Verona ha vinto due gare consecutive di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal periodo tra gennaio 2018 e novembre 2019.
L’Hellas Verona ha ottenuto due successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal marzo 2024: contro Sassuolo e Lecce in quel caso, con Marco Baroni in panchina.
La Fiorentina ha perso tre gare consecutive di Serie A per la seconda volta nel 2025, la prima dalle tre di fila dello scorso febbraio (contro Inter, Como e proprio Hellas Verona, con Raffaele Palladino in panchina).
L'ultima squadra prima della Fiorentina (6N, 9P) a perdere almeno nove delle prime 15 partite stagionali di Serie A senza ottenere alcun successo è stato il Chievo nel 2018/19 (6N, 9P), formazione che chiuse poi all'ultimo posto al termine del campionato.
Gift Orban ha realizzato una marcatura multipla solo per la seconda volta nei maggiori cinque campionati europei, la prima dalla doppietta con la maglia del Lione contro lo Strasburgo il Ligue 1, il 30 agosto 2024.
Gift Orban è il primo giocatore dell’Hellas Verona a segnare più di un gol in una singola partita di Serie A entrando dalla panchina da Daniel Mosquera, contro il Napoli il 18 agosto 2024.
Con l'assist per Gift Orban, Al Musrati ha preso parte ad un gol dell'Hellas Verona per la prima volta in Serie A: l'ultima sua partecipazione ad una rete nei maggiori cinque campionati europei, infatti, risaliva al 3 maggio scorso (gol con la maglia del Monaco contro il St Etienne in Ligue 1).
Grazie all'autorete di Unai Núñez, la Fiorentina è tornata a beneficiare di un autogol in Serie A per la prima volta dal 5 aprile scorso (Malick Thiaw con il Milan al Meazza in quel caso).
Con la rete subita da Gift Orban, nessuna squadra ha concesso più reti da fuori area nei maggiori cinque campionati europei in corso rispetto alla Fiorentina: sette, come Wolverhampton, Nottingham Forest, Tottenham ed Eintracht.
Nel primo tempo contro l'Hellas Verona la Fiorentina ha concluso ben 10 volte: l'ultima volta che la Viola ha tentato più tiri senza segnare alcuna rete nella prima frazione di gioco di Serie A risaliva al 15 aprile 2024: 10 tentativi e zero gol contro il Genoa.
La Fiorentina (20) ha calciato almeno 20 volte in un singolo match di Serie A per la prima volta dal 25 maggio scorso (3-2 contro l'Udinese, 25 tiri); l'ultima volta con al massimo una rete segnata, invece, risaliva al 19 gennaio 2025 (20 conclusioni nell'1-1 al Franchi contro il Torino).
Nessuna squadra ha concesso più gol nel recupero del secondo tempo in questa Serie A rispetto alla Fiorentina: tre, come Hellas Verona e Udinese.