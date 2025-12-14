Serie A: buio pesto per la Fiorentina, il Verona esulta al Franchi

LE STATISTICHE

La Fiorentina (6N, 9P) non ha ottenuto alcun successo per 15 partite consecutive in una singola stagione di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo la serie di 21 tra novembre 1937 e aprile 1938 e la serie di 17 tra dicembre 1970 e aprile 1971.

L’Hellas Verona ha vinto due gare consecutive di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal periodo tra gennaio 2018 e novembre 2019.

L’Hellas Verona ha ottenuto due successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal marzo 2024: contro Sassuolo e Lecce in quel caso, con Marco Baroni in panchina.

La Fiorentina ha perso tre gare consecutive di Serie A per la seconda volta nel 2025, la prima dalle tre di fila dello scorso febbraio (contro Inter, Como e proprio Hellas Verona, con Raffaele Palladino in panchina).

L'ultima squadra prima della Fiorentina (6N, 9P) a perdere almeno nove delle prime 15 partite stagionali di Serie A senza ottenere alcun successo è stato il Chievo nel 2018/19 (6N, 9P), formazione che chiuse poi all'ultimo posto al termine del campionato.

Gift Orban ha realizzato una marcatura multipla solo per la seconda volta nei maggiori cinque campionati europei, la prima dalla doppietta con la maglia del Lione contro lo Strasburgo il Ligue 1, il 30 agosto 2024.

Gift Orban è il primo giocatore dell’Hellas Verona a segnare più di un gol in una singola partita di Serie A entrando dalla panchina da Daniel Mosquera, contro il Napoli il 18 agosto 2024.

Con l'assist per Gift Orban, Al Musrati ha preso parte ad un gol dell'Hellas Verona per la prima volta in Serie A: l'ultima sua partecipazione ad una rete nei maggiori cinque campionati europei, infatti, risaliva al 3 maggio scorso (gol con la maglia del Monaco contro il St Etienne in Ligue 1).

Grazie all'autorete di Unai Núñez, la Fiorentina è tornata a beneficiare di un autogol in Serie A per la prima volta dal 5 aprile scorso (Malick Thiaw con il Milan al Meazza in quel caso).

Con la rete subita da Gift Orban, nessuna squadra ha concesso più reti da fuori area nei maggiori cinque campionati europei in corso rispetto alla Fiorentina: sette, come Wolverhampton, Nottingham Forest, Tottenham ed Eintracht.

Nel primo tempo contro l'Hellas Verona la Fiorentina ha concluso ben 10 volte: l'ultima volta che la Viola ha tentato più tiri senza segnare alcuna rete nella prima frazione di gioco di Serie A risaliva al 15 aprile 2024: 10 tentativi e zero gol contro il Genoa.

La Fiorentina (20) ha calciato almeno 20 volte in un singolo match di Serie A per la prima volta dal 25 maggio scorso (3-2 contro l'Udinese, 25 tiri); l'ultima volta con al massimo una rete segnata, invece, risaliva al 19 gennaio 2025 (20 conclusioni nell'1-1 al Franchi contro il Torino).

Nessuna squadra ha concesso più gol nel recupero del secondo tempo in questa Serie A rispetto alla Fiorentina: tre, come Hellas Verona e Udinese.