Serie A, Inter-Fiorentina 3-0: Chivu riprende subito la corsa, Pioli nel baratro

L'Inter batte 3-0 la Fiorentina nel match valido per la nona giornata di Serie A e ritrova immediatamente i tre punti dopo il pesante ko di Napoli, agganciando il Milan al terzo posto in classifica a quota 18. La squadra di Chivu domina la gara in lungo e in largo, sbatte per oltre un'ora contro il muro viola e contro un De Gea in stato di grazia, miracoloso in almeno tre occasioni, poi sblocca e porta a casa il match grazie ai gol dei suoi centrocampisti: il primo è un lampo da fuori area di Calhanoglu che si infila nell'angolino basso, il secondo un'invenzione di Sucic, che raccoglie un invito di Lautaro e batte il portiere viola dopo una magia.