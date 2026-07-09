Fiorentina, Grosso si presenta: "Kean e Fagioli sono importanti"

"Moise Kean lo conosco da quando era un ragazzino nella Juventus e si vedevano le sue potenzialità. Ha grandi doti fisiche e qualità tecniche, anche migliorate nel tempo. Sono contento di ritrovarlo e per me è sicuramente un giocatore importante di questa Fiorentina. Per Fagioli posso fare copia e incolla con quello che ho detto per Kean - ha aggiunto il tecnico - Parliamo di un giocatore che ho sempre visto con grande ammirazione. Anche lui è sicuramente un giocatore importante di questa Fiorentina. Gudmundsson? Ha dimostrato di avere qualità, anche qui. È un tipo di esterno che non è un esterno e non è una punta. Deve avere libertà di movimento per valorizzare le sue qualità. Stare sulla fascia, con i piedi sulla linea, limita il suo potenziale".