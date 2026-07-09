Grosso: "Voglio rendere Fiorentina protagonista del campionato"

"Vogliamo rendere orgoglioso un tifo appassionato come quello della Fiorentina. Vorrei rendere questo club protagonista del campionato". Così Fabio Grosso, oggi al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da allenatore della Fiorentina. "Ringrazio la proprietà della Fiorentina che mi sta dando l'opportunità di essere sulla panchina di un grande club e questo mi rende orgoglioso. Faccio i ringraziamenti al Sassuolo con cui ho trascorso due anni bellissimi, un percorso che mi ha permesso di avere questa opportunità con la Fiorentina", ha aggiunto.