Fiorentina, è fatta per Atta dall’Udinese: blitz nella notte di Paratici

Dietro questa mossa a sorpresa c'è la firma del nuovo direttore sportivo viola, Fabio Paratici, che ha rotto gli indugi con un'azione fulminea bruciando la concorrenza di molti club sia in Serie A (in particolare il Milan, a cui era stato fortemente accostato nelle ultime settimane e che sembrava essere in prima linea per acquistarlo) sia in Premier League. Per Paratici Atta è un vecchio pallino e lo apprezza molto già dai tempi della sua esperienza a Londra, tanto che avrebbe voluto portarlo al Tottenham.