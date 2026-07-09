Calcio rumeno in lutto: Muresan muore a 44 anni annegato nel lago

Secondo le prime ricostruzioni "Gabi" Muresan, che con la maglia del Cluj ha vinto campionati e giocato le coppe europee, aveva fatto una sauna assieme ad un gruppo di amici. Subito dopo, si è tuffato nelle acque fredde di un lago nei pressi di Alpod, in Transilvania. L'ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è che sia stato vittima di uno shock termico: il violento sbalzo di temperatura gli avrebbe provocato un infarto fulmineo, facendolo scivolare subito sott'acqua. I presenti si sono accorti della sua scomparsa solo circa un'ora dopo. La chiamata di emergenza alla polizia è arrivata poco prima delle 23, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sommozzatori con un'imbarcazione d'appoggio. Il corpo di Muresan è stato individuato e tirato fuori dall'acqua intorno all'una di notte.