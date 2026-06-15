FIORENTINA

Furto in casa di Moise Kean a Firenze: rubati orologi di lusso

Il centravanti viola si trova attualmente all'estero e non era presente al momento dell'intrusione

15 Giu 2026 - 14:59
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Furto messo a segno a Firenze, nel quartiere di Campo di Marte, nell'abitazione del calciatore della Fiorentina e della Nazionale Moise Kean. Questa mattina i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche hanno effettuato i rilievi all'interno della casa per cercare elementi utili alle indagini. Sono state acquisite dagli investigatori anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati passando dal retro dello stabile e, una volta all'interno dell'abitazione hanno trovato e rubato diversi orologi di lusso. Il centravanti viola si trova attualmente all'estero e non era presente al momento del furto. Ancora da quantificare il valore del bottino.

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