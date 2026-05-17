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Juventus-Fiorentina, le pagelle: Di Gregorio e Vlahovic le delusioni della giornata, per Yildiz sono qualche lampo e Conceiçao è l'unico pericoloso

Per Koopmeiners un tempo solo senza costrutto, Locatelli non ha la solita lucidità a centrocampo

di Enzo Palladini
17 Mag 2026 - 14:06
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© ansa | Juventus-Fiorentina del 17 maggio 2026
© ansa | Juventus-Fiorentina del 17 maggio 2026
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JUVENTUS 

Di Gregorio 5 - Dopo molti elogi e molte parate decisive negli ultimi tempi, incappa in una mattinata infelice che si cristallizza con il il tiro di Ndour che gli passa in mezzo alle gambe. Poi solo parate semplici. 
Kalulu 6 - Dalla sua parte la Fiorentina si fa parecchio sentire e questo lo costringe a compiti estremamante difensivi, impedendogli le sovrapposizioni offensive. Bremer
5,5 - Prima mezz'ora quasi perfetta, con chiusure precise e pulite. Poi è costretto a spendere un cartellino giallo per evitare una ripartenza pericolosa, ammonizione che gli costerà il derby e potrebbe costare molto cara alla sua squadra. 
Kelly 5 - Giornata ricca di distrazioni per il centrale mancino, meno preciso di solito nei cambi di gioco e meno attento del solito nella sua area. Dal 35' st Gatti sv. 
Cambiaso 5 - Dopo molte prestazioni positive inanellate negli ultimi tempi, incappa in una giornata complicata, piena di errori tecnici e di scelte discutibili. Dal 24' st Thuram 5,5 - Il suo ingresso non sposta molto nel funzionamento della manovra bianconera. 
Locatelli 5,5 - Intrappolato in mezzo a un gruppo di corridori motivati, non riesce a dirigere l'orchestra con la solita preziosissima lucidità. 
Koopmeiners 5 - La sua stagione sta tutta in una giocata a metà del primo tempo. Stop perfetto, sombrero sulla testa di un avversario. Applausi. Un secondo dopo, passaggio sbagliato. Fischi. Tanta imprecisione, idee poco chiare. Dal 1' st Boga 6 - La fascia sinistra è sempre terreno fertile per lui, che si mette in evidenza fin dai primi minuti. 
Conceiçao 6,5 - Solite altissime frequenze di corsa, solita pericolosità costante negli ultimi trenta metri. Serve sempre qualche sforzo in più per stopparlo. Dal 24' st Zhegrova 5,5 - La prima palla toccata è quella da cui nasce un gol, poi annullato, di Vlahovic. Poi basta. 
McKennie 6 - Arma tattica sempre importantissima nelle mani del suo allenatore. In questo caso il compito assegnato è quello di limitare la fonte del gioco avversario, Fagioli, per poi tentare qualcuna delle sue incursioni. Missione parzialmente compiuta, ma nel primo tempo la Fiorentina sfrutta le altre strade del centrocampo, poi il texano arretra al posto di Koopmeiners infine chiude da terzino sinistro. 
Yildiz 6 - Voglia di incidere, tanta. Interessanti alcune azioni da solista, preziosi alcuni ripieghi difensivi, non sempre trova il dialogo con i compagni d'attacco. Nella ripresa fa il trequartista e le sue fiammate si fanno parzialmente sentire.  Dal 45' st Miretti sv. 
Vlahovic 5 - Il colletto della maglia tirato su è un segnale di belligeranza. La voglia di fare c'è, come nelle due precedenti uscite, manca in diversi casi la precisione tecnica. E con il passare del tempo comincia a innervosirsi. Si accanisce contro di lui anche la sfortuna, con un gol annullato per fuorigioco. 

Allenatore Spalletti 5 - Tutto il buon lavoro svolto negli ultimi mesi, buttato all'aria in una domenica che rischia di rimanere marchiata a fuoco nella stagione juventina. 

FIORENTINA
De Gea 6,5; Dodò 5,5, Pongracic 7,5, Ranieri 6,5 (18' st Comuzzo 6), Gosens 6 (29' st Balbo 6); Fagioli 6,5 (18' st Mandragora 7); Parisi 6,5 (31' pt Harrison 6), Ndour 7, Brescianini 6,5 (18' st Gudmundsson 5,5), Solomon 6,5; Piccoli 5. Allenatore Vanoli 6,5. 

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