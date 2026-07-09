Brasile, pignorati i compensi tv di Romario per un debito da 5,5 milioni

09 Lug 2026 - 14:33
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La giustizia brasiliana ha disposto il pignoramento dei compensi che il senatore ed ex calciatore del Barcellona e della nazionale Romario dovrà percepire come commentatore di CazéTV durante i Mondiali del 2026, nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza per un debito di circa 5,5 milioni di euro (32,4 milioni di real). Il provvedimento, riferisce il portale Metropoles, riguarda una causa civile promossa contro l'ex attaccante e una sua società. Per ricostruire con precisione l'entità dei crediti, il tribunale di Rio de Janeiro ha ordinato all'emittente di consegnare copia integrale dei contratti firmati con Romario, insieme a proposte, fatture, ricevute, documentazione contabile e ogni altro atto relativo al suo ingaggio per la copertura della Coppa del Mondo in Canada, Stati Uniti e Messico. I giudici hanno inoltre chiesto di chiarire chi corrisponderà materialmente i compensi, verificando se i pagamenti saranno effettuati direttamente da CazéTV oppure da altre società partner coinvolte nella produzione delle trasmissioni.

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