Atalanta: primo allenamento in campo con Sarri

Dopo tre giorni di test medici, fisici e atletici, per l'Atalanta di Maurizio Sarri arriva la prima seduta sul campo, in sede a Zingonia. I 33 convocati - senza i nazionali Hien, Kolasinac, Kossounou, De Roon, Kamaldeen Sulemana, Pasalic e De Ketelaere - sono accolti al Centro Sportivo Bortolotti da un drappello di tifosi, fuori dal cancello principale. La squadra potrà fare conoscenza con il nuovo tecnico. La prima seduta di Gianluca Gaetano, che ha appena ultimato le visite mediche alla Madonnina di Milano, dovrebbe essere venerdì. Il ritiro nerazzurro comincia ufficialmente lunedì 13 luglio: la prima parte della preparazione precampionato si concluderà il 26. La prima amichevole fissata è in famiglia, contro l'Under 23 di Nicola Beati che prende il posto di Salvatore Bocchetti, sabato 18 luglio alle 17 a Clusone. Le altre due in programma sono domenica 2 agosto alle 15 a Rotterdam con il Feyenoord e sabato 8 agosto alle 15 a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04.