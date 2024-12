Fiorentina: "Bove sta bene e ha convinto la squadra a giocare mercoledì"

Dopo aver fatto visita a Edoardo Bove all'ospedale di Careggi, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha dato un ulteriore aggiornamento sulle condizioni del giocatore e sulla volontà della squadra di tornare al più presto in campo a partire dell'impegno di Coppa Italia, nonostante l'Empoli fosse pronto a non giocare . "Bove è riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledì contro l'Empoli a Firenze, quindi scenderemo in campo subito mercoledì perché c'è voglia di tornare a vivere in fretta, grazie anche all'entusiasmo che Edoardo ci ha trasmesso", ha dichiarato.