La Fiorentina pensa a Bennacer e Asllani per il centrocampo e prova a soffiare Dzeko al Bologna

Salendo in attacco, Pioli gradirebbe in attacco un giocatore con l'esperienza, le qualità realizzative e tecniche di Edin Dzeko. Il bosniaco lascerà il Fenerbache e sta vagliando insieme al suo entourage le varie ipotesi per il suo futuro, due di queste portano al ritorno in Serie A dove ha già vestito le maglie di Roma e Inter. Il Bologna è già da tempo sul giocatore che il prossimo anno finirà 40 anni. La proposta del Bologna è di un anno di contratto con l'opzione per il secondo anno in base a presenze e gol mentre la Fiorentina ha nel cassetto una proposta da 2 milioni più bonus per due anni.