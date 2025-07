Il 7 luglio parte campagna abbonamenti Pescara

Amore, passione, traduzione. Dal 1936". Questo lo slogan della nuova campagna abbonamenti del Pescara che inizierà lunedì 7 luglio con una fase di prelazione, riservata in esclusiva ai possessori dell'abbonamento nella scorsa stagione 2024/25. Sarà possibile esercitare tale prelazione sottoscrivendo l'abbonamento per il prossimo campionato Serie BKT, da lunedì 7 luglio e fino a domenica 13 luglio 2025 ore 20,00, allo Store di via Carducci, e sul circuito e punti vendita Ciaotickets. La vendita libera avrà inizio lunedì 14 luglio, alle ore 10. Previste agevolazioni per famiglie, persone con disabilità, donne e minorenni.