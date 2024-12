Bove, futuro nel calcio tra speranze e dubbi: "Servono altri esami"

Per il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale intervenuto a Radio Anch'io lo Sport, ad esempio, "saranno solo gli accertamenti futuri che ci potranno dare un indirizzo sulla salute di Bove e poi sull'eventuale della prosecuzione dell'attività agonistica". Il che, pare ovvio, rende impossibile qualunque previsione. "Senza diagnosi - dice ancora - non si può valutare il futuro agonistico di Edoardo. Non sarei pessimista, aspetterei con serenità gli accertamenti che verranno fatti nel prossimo futuro per poi vedere quali sono le possibilità".