Kean è esploso, parla il fratello: "La Juve si mangia le mani? Ca... loro. A Firenze per fare la storia"

La doppietta di Dortmund contro la Germania con la maglia della Nazionale ha confermato che Moise Kean è sbocciato. Con la Fiorentina l'attaccante è protagonista di una stagione ad altissimo rendimento realizzativo e nella serata tedesca è stato il primo a dare la scossa all'Italia nella rimonta da 0-3 a 3-3 nel secondo tempo. "In questa stagione l'ho visto molto determinato, quasi arrabbiato e con una grande voglia di riscatto - ha commentato il fratello dell'attaccante, Giovanni -. Non mi sorprende quello che sta facendo, è tutto in linea con le sue capacità. A Dortmund non era soddisfatto del risultato e avrebbe voluto fare la tripletta sul rigore che poi hanno tolto...".