Striscione anti-Juve, solo 50mila euro di multa con diffida alla Fiorentina

IL PRECEDENTE IN INTER-MILAN DEL 2020: NESSUNA SANZIONE

Il 9 febbraio del 2020 a San Siro andò in scena il derby Inter-Milan, finito 4-2 per i nerazzurri. In quell'occasione i tifosi rossoneri si resero protagonisti di una coreografia provocatoria nei confronti dei rivali: durante il gioco di luci che precede ogni gara in notturna dell'Inter, tutto lo spicchio di stadio riservato ai supporter rossoneri approfittò del buio nell'impianto e riprodussero con la luce dei telefonini la scritta "Inter merda". Rispetto a Firenze diversa modalità (non uno striscione), ma medesimo insulto. In quell'occasione il Giudice Sportivo, sempre Gerardo Mastrandrea, non prese alcun provvedimento e nemmeno menzionò l'accaduto nel suo comunicato.