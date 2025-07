Figo: "Chivu scelta coraggiosa, aiuterà l'Inter a vincere"

Scegliere Cristian Chivu come allenatore dell'Inter è "una scelta coraggiosa perché il lavoro dell'allenatore è sempre un lavoro coraggioso: conosco bene Chivu, è un ex compagno, sono sicuro che possa avere successo e aiutare l'Inter a continuare a vincere". Lo ha affermato l'ex campione nerazzurro Luis Figo, parlando con i giornalisti a Fiesole dove ha ricevuto il Premio internazionale Fair Play Menarini. L'ultima stagione dell'Inter, ha aggiunto il Pallone d'Oro del 2000, è stata "un'ultima stagione che infelicemente non è stata di successo, però la squadra è andata fino a fondo in tutte le competizioni. E quando una squadra dà tutto e non succede il trionfo, è sempre una stagione che in fondo non è soddisfacente". Figo si è anche soffermato sul percorso della Fiorentina, che "è sempre una grande squadra: sono soddisfatto anche per come ha giocato recentemente in due finali di Conference League, spero che continui in questo cammino positivo".